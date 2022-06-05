بسبب حجز طائرة لـ«إيروفلوت».. نزاع دبلوماسي بين روسيا وسريلانكا

القاهرة - بوابة الوسط

نفت إدارة مطار «باندارانيكا» الدولي في سريلانكا أن تكون حكومة البلاد قد أمرت باحتجاز طائرة تابعة لشركة «إيروفولت» الروسية، بعدما تقدّمت موسكو باحتجاج دبلوماسي على الخطوة.

وجرى الحجز على الطائرة وهي من طراز «أيه 330» في المطار، الخميس، في اليوم نفسه الذي وصلت فيه وافدة من موسكو بعد مذكرة أصدرتها محكمة في كولومبو. وكانت الرحلة «أس يو289» التي تقل 191 راكبا وطاقما مؤلفا من 13 شخصا على وشك العودة إلى العاصمة الروسية، وفق وكالة «فرانس برس».

موسكو تستدعي أرفع موفد سريلانكي

والجمعة، استدعت وزارة الخارجية الروسية أرفع موفد سريلانكي إلى البلاد وسلّمته «احتجاجا حازما» على الاحتجاز، وفق ما أوردت وكالة أنباء «تاس» الروسية الرسمية. لكن هيئة إدارة المطار والطيران في مطار «باندارانيكا» الدولي أفادت في بيان بأن النزاع «ذو طبيعة تجارية صرف» ولن تتدخل فيه الدولة.

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وجرى احتجاز الطائرة بأمر من المحكمة التجارية في كولومبو في إطار نزاع تجاري بناء على شكوى لشركة «سيليستيال أفييشن تريدينغ 10 ليمتد» الإيرلندية. وسيجرى النظر في الشكوى، الأربعاء.

توقيف الطائرة الروسية في سريلانكا

والطائرة متوقفة في مطار «باندارانيكا» الدولي في شمال كولومبو، وقد جرى حجز غرف فندقية لركابها. وعلّقت «إيروفلوت» كل الرحلات الدولية في مارس بعد تشديد العقوبات الغربية على روسيا على خلفية غزو موسكو أوكرانيا، لكنها استأنفت رحلاتها إلى كولومبو في الشهر التالي.

وأوصت الهيئة الروسية للطيران المدني أوصت خطوط الطيران التجارية التي تشغل طائرات مستأجرة من دول أجنبية بوقف الرحلات الدولية لتجنّب مصادرتها. ولم يعرف بعد ما إذا الحجز على طائرة الرحلة «أس يو289» على صلة بتلك العقوبات.