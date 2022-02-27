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«إيروفلوت» الروسية تعلق رحلاتها باتجاه أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 فبراير 2022, 11:47 مساء
«إيروفلوت» الروسية تعلق رحلاتها باتجاه أوروبا
طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية «إيروفلوت» (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت شركة «إيروفلوت» الروسية للطيران أنها تعلق اعتبارًا من الاثنين كل رحلاتها باتجاه أوروبا بعد قرار الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي بالكامل أمام كل الطائرات الروسية.

وقالت الشركة، في بيان نشر مساء الأحد: «بسبب القيود المرتبطة بالمجال الجوي التي وضعتها السلطات الأوروبية تعلق إيروفلوت اعتبارا من 28 فبراير 2022 وحتى إشعار آخر رحلاتها إلى كل الوجهات الأوروبية».

- روسيا تمنع كل الطائرات المرتبطة ببريطانيا من دخول مجالها الجوي
- الاتحاد الأوروبي يغلق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في وقت سابق الأحد، أن الاتحاد الأوروبي سيغلق كامل مجاله الجوي أمام كل الطائرات الروسية بما فيها «الطائرات الخاصة للمتمولين»، وذلك ردًا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

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