«إيروفلوت» الروسية تعلق رحلاتها باتجاه أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «إيروفلوت» الروسية للطيران أنها تعلق اعتبارًا من الاثنين كل رحلاتها باتجاه أوروبا بعد قرار الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي بالكامل أمام كل الطائرات الروسية.

وقالت الشركة، في بيان نشر مساء الأحد: «بسبب القيود المرتبطة بالمجال الجوي التي وضعتها السلطات الأوروبية تعلق إيروفلوت اعتبارا من 28 فبراير 2022 وحتى إشعار آخر رحلاتها إلى كل الوجهات الأوروبية».

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وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في وقت سابق الأحد، أن الاتحاد الأوروبي سيغلق كامل مجاله الجوي أمام كل الطائرات الروسية بما فيها «الطائرات الخاصة للمتمولين»، وذلك ردًا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا.