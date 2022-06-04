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روسيا تمنع 41 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 يونيو 2022, 10:46 صباحا
روسيا تمنع 41 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مغادرا منزله لعقد مؤتمر صحفي، 17 مارس 2020. (أ ف ب)
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منعت روسيا، الجمعة، 41 شخصية كندية إضافية من دخول أراضيها، ردًا على عقوبات أعلنتها أوتاوا ضد أفراد روس بسبب غزو أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن هذا الإجراء يشمل «قادة منظمات داعمة للقوى القومية المتطرفة في أوكرانيا، ومسؤولين عسكريين كبارًا»، مشيرة إلى أنه اتُخذ «ردًا على العقوبات الجديدة المناهضة لروسيا التي أعلنتها أوتاوا في 8 مايو»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

منع 600 كندي من دخول روسيا
والكثير من هؤلاء الأفراد أعضاء في منظمات مرتبطة بأوكرانيا، مثل المؤتمر الكندي الأوكراني الذي يقول إنه يمثّل الجالية الأوكرانية أمام الحكومة الكندية. وسبق أن مُنِع أكثر من 600 كندي من دخول روسيا منذ بداية هجومها في أوكرانيا.

- روسيا تمنع 61 كنديا من دخول أراضيها

وفي 19 مايو، أعلنت روسيا إغلاق مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية «سي بي سي/راديو كندا» في موسكو، وإلغاء اعتمادات صحفيي هذه المؤسسة الإعلامية الكندية وتأشيراتهم، في قرار اعتبره رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو «غير مقبول».

من جهتها، فرضت أوتاوا عقوبات على أكثر من ألف فرد وكيان من روسيا وأوكرانيا وبيلاروس.

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