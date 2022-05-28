Atwasat

باشليه: زيارة الصين لم تكن بغرض التحقيق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 مايو 2022, 04:22 مساء
باشليه: زيارة الصين لم تكن بغرض التحقيق
المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليه, (الإنترنت)
alwasat radio

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، السبت، إن زيارتها الصين، المتهمة بقمع أقلية الأويغور المسلمة باسم مكافحة الإرهاب، «ليست تحقيقًا». 

وقالت باشليه، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إنها «سمعت» أولئك الذين انتقدوها لعدم توجيهها انتقادات للحكومة الصينية، مؤكدة أنها تحدثت «بصراحة» مع القادة الشيوعيين، وفق «فرانس برس».

ولطالما شهدت منطقة شينجيانغ (شمال غرب الصين) هجمات دامية تستهدف مدنيين ينفذها، وفقًا للحكومة، انفصاليون وإسلاميون من الأويغور.

مراقبة صارمة لعدة سنوات
وباسم مكافحة الإرهاب، خضعت المنطقة لمراقبة صارمة لعدة سنوات. وفيما تتهم دراسات غربية بكين بأنها تحتجز أكثر من مليون من الأويغور وأفراد من مجموعات إتنية مسلمة أخرى في «معسكرات إعادة التأهيل»، تندد الصين بالتقارير المنحازة وتتحدث عن «مراكز للتدريب المهني» تهدف إلى القضاء على التطرف.

- الجمعية الوطنية الفرنسية تعتمد قرارا يندد بـ«إبادة» الصين للأويغور
- عقوبات أميركية على أكثر من 30 شركة صينية بسبب اضطهاد أقلية «الأويغور»

وبعد زيارة استمرت عدة أيام لشينجيانغ، حثت ميشيل باشليه الصين على تجنب «الإجراءات التعسفية» في المنطقة. وقالت باشليه إن الحكومة الإقليمية أكدت لها أنه تم «تفكيك» شبكة «مراكز التدريب المهني».

مناقشة فصل أسر الأويغور مع سلطات شينجيانغ
كما أكدت الرئيسة التشيلية السابقة البالغة من العمر 70 عامًا أن بكين «لم تشرف» على اجتماعاتها في شينجيانغ. كما قالت إنها أثارت قضية فصل أسر الأويغور مع سلطات شينجيانغ.

وأضافت: «نحن على علم بعدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على أخبار عن مصير أحبائهم ... أُثيرت هذه القضية وغيرها من القضايا مع السلطات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم

الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت الليبي

ليلة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول في باريس بالتوقيت الليبي
ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية

ترامب يفشل في وقف التحقيق حول تعاملاته المالية
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها

السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس

مسؤول أميركي يقر بتأخر الشرطة في التدخل لوقف مجزرة مدرسة تكساس
العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة

العملات المشفرة.. تضخيم مصطنع للأسعار ومكاسب خاطفة
«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)

«هنا ليبيا» (20 مايو 2022)
كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا

كاركاتير حليم - المسار الدستوري في ليبيا
«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية

«اشتباكات الذهب» تعزّز الوجود العسكري على الحدود الليبية التشادية
الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني

الدبيبة يكلف العميد على مخلوف مديرا عاما لجهاز الطيران الإلكتروني
معكرونة القلاية الهوائية

معكرونة القلاية الهوائية
جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة

جريدة «الوسط»: تحركات سياسية وعسكرية تسبق «يونيو» واحتمالاته المفتوحة
نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس

نورلاند يناقش آلية إدارة عائدات النفط مع قادة المؤسسات المالية الليبية في تونس
بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة

بليحق: اجتماع سرت الثلاثاء المقبل يناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة
في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»

في العدد 340: تحركات سياسية وعسكرية تسبق يونيو.. والنعاس «أيقونة ليبية»
اجتماع بين ممثليه و«بايرن ميونيخ».. ساديو ماني يثير الشكوك بشأن مستقبله

اجتماع بين ممثليه و«بايرن ميونيخ».. ساديو ماني يثير الشكوك بشأن مستقبله
عقيلة يدعو باشاغا ومجلسي إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي لـ«اجتماع مهم» في سرت

عقيلة يدعو باشاغا ومجلسي إدارة مؤسسة النفط والمصرف المركزي لـ«اجتماع مهم» في سرت
المشروع المفقود

المشروع المفقود
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
الروس يتوافدون إلى دبي هربا من العقوبات على بلادهم
السلطات في بكين تعتزم تخفيف قيود التنقل بعد السيطرة على «كورونا»
السلطات في بكين تعتزم تخفيف قيود التنقل بعد السيطرة على «كورونا»
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا قيود»
بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا «بلا ...
شولتس وماكرون يطالبان بوتين بإجراء «مفاوضات مباشرة جدية» مع زيلينسكي
شولتس وماكرون يطالبان بوتين بإجراء «مفاوضات مباشرة جدية» مع ...
بوتين يحذر من «زعزعة» الوضع أكثر نتيجة تسليم أسلحة لأوكرانيا
بوتين يحذر من «زعزعة» الوضع أكثر نتيجة تسليم أسلحة لأوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في ......
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال تجمع في برلين
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال ......
المزيد
مقتل 31 شخصا خلال تدافع في كنيسة بجنوب نيجيريا
مقتل 31 شخصا خلال تدافع في كنيسة بجنوب نيجيريا...
إيران.. الشرطة تفرق تظاهرة بالغاز المسيل للدموع بعد مقتل 28 شخصًا في انهيار مبنى
إيران.. الشرطة تفرق تظاهرة بالغاز المسيل للدموع بعد مقتل 28 ......
باشليه: زيارة الصين لم تكن بغرض التحقيق
باشليه: زيارة الصين لم تكن بغرض التحقيق...
بوتين يحذر من «زعزعة» الوضع أكثر نتيجة تسليم أسلحة لأوكرانيا
بوتين يحذر من «زعزعة» الوضع أكثر نتيجة تسليم أسلحة لأوكرانيا...
شولتس وماكرون يطالبان بوتين بإجراء «مفاوضات مباشرة جدية» مع زيلينسكي
شولتس وماكرون يطالبان بوتين بإجراء «مفاوضات مباشرة جدية» مع ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط