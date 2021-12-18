عقوبات أميركية على أكثر من 30 شركة صينية بسبب اضطهاد أقلية «الأويغور»

متظاهر من أجل «الأويغور» أمام بعثة الأمم المتحدة في نيويورك. 5 فبراير 2019.(أ ف ب)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها أضافت نحو 30 شركة صينية، من بينها شركات تكنولوجيا حيوية إلى القائمة السوداء للكيانات المتهمة خصوصًا بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية «الأويغور»، كما وافق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على النص الذي يحظر بموجبه استيراد مجموعة واسعة من المنتجات المصنوعة في شينجيانغ لمكافحة العمل القسري لأقلية الأويغور، ويفرض أن يوقعه الرئيس جو بايدن.

وعززت الولايات المتحدة ضغوطها على بكين بقانون يحظر استيراد أي منتجات من مقاطعة شينجيانغ لتجنب أي «تواطؤ عن غير قصد» في انتهاك حقوق الأويغور، غداة فرض عقوبات على شركات عدة في خطوة أكدت الصين أنها ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة» للرد عليها، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

انتهاكات ضد أقلية الأويغور

ويشكل اعتماد النص فوزًا لمؤيدي انتهاج سياسة شرسة تهدف إلى مكافحة انتهاك حقوق الإنسان، خصوصًا انتهاكات ضد أقلية الأويغور. وأقر القانون رغم حملة الضغط التي شنتها شركات اعتبرت أن هذا التشريع من شأنه تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي تعاني أصلًا من ضغوط بسبب وباء «كوفيد-19»، وهذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها بلد خطوة مماثلة.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، في بيان، «البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي قد ينقذ أرواحا. لكن للأسف اختارت جمهورية الصين الشعبية استخدام هذه التقنيات للسيطرة على شعبها وقمع أقليات عرقية ودينية».

وتابعت ريموندو «ستواصل الولايات المتحدة معارضتها الشديدة لجهود الصين وإيران لتحويل الأدوات التي تساهم في ازدهار البشرية إلى أدوات تهدد الأمن والاستقرار العالميين».

وأعلنت واشنطن الأربعاء فرض عقوبات على خمسة كيانات صينية متهمة بتهريب مواد أفيونية اصطناعية مسؤولة عن عدد قياسي من الوفيات الناجمة عن جرعة زائدة في الولايات المتحدة. لكن بكين انتقدت هذه «الإجراءات غير البناءة»، وهذه المرة، قررت وزارة التجارة الأميركية استهداف التكنولوجيا الصينية المتطورة التي تقول إنها تستخدم لانتهاك حقوق الأويغور.

وأعربت الصين أمس الجمعة عن «معارضتها الشديدة» لهذه العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية تتّهمها واشنطن بالمشاركة في انتهاكات لحقوق أقلية الأويغور.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني وانغ ونبين للصحافيين «سنتّخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للكيانات والشركات الصينية».

تكثف إدارة الرئيس جو بايدن العقوبات الاقتصادية التي تستهدف مصالح صينية بسبب مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان وتهديد الأمن القومي الأميركي، ما يسهم في تدهور العلاقات الدبلوماسية مع بكين.

رقابة غير مسبوقة على أقلية الأويغور

وتقول جماعات حقوقية إن الصين تمارس رقابة غير مسبوقة على أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ في شمال غرب البلاد من خلال بحوث ترتكز على عمليات نقل الدم والهندسة الحيوية وعلم السموم وتقنية التعرف على الوجوه.

وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ على حظر المنتجات المصنوعة كليًّا أو جزئيًّا في شينجيانغ، ما لم تقدم الشركات لمسؤولي الجمارك أدلة على أن المنتجات لم تصنع في ظل عمل قسري.

وقال ماركو روبيو السيناتور الجمهوري من ولاية فلوريدا وأحد واضعي مشروع القانون «اتخذت العديد من الشركات خطوات لتنظيف سلاسل التوريد الخاصة بها»، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات من أجل منع الأميركيين من أن يكونوا «متواطئين عن غير قصد في الفظائع، في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني».

ويتّهم الغرب بكين باحتجاز أعداد كبيرة من الأويغور، وهم أقلية مسلمة ناطقة باللغة التركية تعيش في غرب الصين، في معسكرات عمل، وفي الوقت نفسه، وافق مجلس الشيوخ الخميس على تعيين نيكولاس بيرنز سفيرًا لدى الصين لينتهي بذلك أكثر من عام من شغور المنصب الدبلوماسي في بكين.

واختار الرئيس بايدن في أغسطس بيرنز، لكن في نهاية المطاف وافقت أغلبية في مجلس الشيوخ على تعيين هذا الدبلوماسي المتمرس في المنصب المهم، بعدما سحب السيناتور الجمهوري ماركو روبيو معارضته لتعيينه، وكان بيرنز السفير الأميركي السابق في اليونان وحلف شمال الأطلسي والمسؤول الثالث في وزارة الخارجية في عهد جورج بوش الابن، وصف خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في أكتوبر الصين بأنها «معتدية» في المنطقة ووعد بـ«مواجهة حادة» مع بكين، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يأمل في أن يكون قادرًا على التعاون في مواضيع مثل تغير المناخ.

وقد منع روبيو تعيينه منذ أغسطس معتبرًا أنه ليس صارمًا بدرجة كافية مع الدبلوماسية الصينية، وسمح السيناتور أخيرًا بالمضي قدمًاً في التصويت مع أنه صوت ضد تعيينه - بعدما تبنى مجلس الشيوخ بالإجماع الخميس قانوًا حظر استيراد منتجات من شينجيانغ، وقد رأى الديموقراطيون وبعض الجمهوريين أنه بعد أكثر من عام بدون سفير تحتاج الولايات المتحدة إلى ممثل كبير في بكين لفرض تطبيق هذا القانون الجديد.