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«بي بي سي» ستلغي ألف وظيفة وقنوات مع تحولها الرقمي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 08:55 مساء
«بي بي سي» ستلغي ألف وظيفة وقنوات مع تحولها الرقمي
مقر هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في لندن (أرشيفية:انترنت)
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ستلغي هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ألف وظيفة وبعض قنوات البث في الشكل التقليدي، فيما تعطي الأولوية للقنوات الرقمية، وتتعامل مع تجميد التمويل، كما أعلنت خدمة البث العامة الخميس.

بهدف «بناء مؤسسة إعلامية عامة رقمية في المقام الأول»، قالت بي بي سي إنها «ستتغير بما يتماشى مع العالم الحديث، ما يمنح الجماهير المحتوى الذي يريدونه... بالطرق التي يريدونها». وستنشئ الشبكة قناة إخبارية تلفزيونية واحدة على مدار 24 ساعة تغطي المملكة المتحدة والدول الأخرى.

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وستوقف قنوات بما فيها «سي بي بي سي» للأطفال و«بي بي سي 4» و«راديو 4 إكسترا» البث التقليدي، في حين أن عددا من خدمات «وورد سيرفس» للغات العالمية سيصبح رقميا فقط.

فجوة التمويل في «بي بي سي»
وألقى المدير العام تيم ديفي كلمة أمام موظفي «بي بي سي»، الخميس، أشاد فيها «بمنظمة إعلامية رقمية عالمية جديدة لم يسبق لها مثيل (...) نحن نحتاج إلى التطور بشكل أسرع واحتضان التحولات الضخمة في السوق من حولنا».

وستوفر المرحلة الأولى من التغييرات، بما فيها إلغاء وظائف، 500 مليون جنيه إسترليني (585 مليون يورو) سنويًا، سيساعد 200 مليون جنيه إسترليني منها في تعويض فجوة التمويل البالغة 285 مليون جنيه إسترليني التي سببتها الحكومة في وقت سابق من العام الحالي بعد تجميد رسوم ترخيص التلفزيون.

وقالت «بي بي سي» التي تحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسها هذا العام، إن مزيدا من التفاصيل ستعلن في الأشهر المقبلة.

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