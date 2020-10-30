«بي بي سي» تحذر صحفييها غير الملتزمين بـ«الحيادية» في «سوشيال ميديا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أكتوبر 2020, 12:38 صباحا
مقر هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في لندن (أرشيفية:انترنت)

كشفت مجموعة «بي بي سي» البريطانية الخميس أنها طلبت من موظفيها التزام قواعد جديدة أكثر تشددأً لجهة انتهاج الحيادية على مواقع التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا»، سعياً منها إلى استعادة صدقيتها التي اهتزت بسبب تعليقات بعض صحافييها عبر هذه الشبكات. 

وأعلنت «بي بي سي» أنها قد تستغني عن خدمات أيّ من موظفيها أو المتعاملين معها بالقطعة في حال ارتكب مخالفة «جسيمة» لهذه القواعد. وفق وكالة «فرانس برس». 

وشدد المدير الإداري الجديد تيم ديفي في رسالة إلكترونية إلى الموظفين على أن «الحياد هو الأساس» الذي يجعل تقارير «بي بي سي» مميزة. وأضاف ديفي الذي تسلّم إدارة «بي بي سي» في الأول من سبتمبر ان هذه التوصيات تهدف إلى مساعدة «بي بي سي» على «تعزيز ثقة الجمهور» بها.

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ومن أبرز المستهدفين بكلام ديفي نجم كرة القدم السابق غاري لينيكر، وهو مقدّم البرامج الأعلى أجراً في «بي بي سي». ولا يتردد لينيكر في التعبير عن آرائه السياسية عبر «تويتر» وخصوصاً ضد «بريكست».

كذلك وُجِهَت انتقادات إلى «بي بي سي» لعدم مراقبتها تعاون مقدّميها مع جهات خارجية، ومنهم مثلاً الصحفي جون سوبل الذي يتولى تغطية أميركا الشمالية، إذ تعرض العام الفائت لانتقادات لإلقائه خطاباً مدفوع الأجر لصالح شركة «فيليب موريس إنترناشيونال» للتبغ في ميامي (فلوريدا).وأوضح ديفي أن القواعد الجديدة تفرض على الموظفين إبلاغ الإدارة «ببعض أنواع الأعمال التي يقومون بها خارج (بي بي سي)».

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