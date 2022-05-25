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زيلينسكي يوجه سؤالا إلى منتدى «دافوس»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 مايو 2022, 10:13 صباحا
زيلينسكي يوجه سؤالا إلى منتدى «دافوس»
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (الإنتنرت)
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ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بغياب «وحدة الصف» بين الدول الغربية بعد أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الغزو الروسي لبلاده. 

وأكد الرئيس الأوكراني خلال مداخلة عبر الفيديو في إطار منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا «سؤالي هو التالي: هل هناك وحدة عمليا (في الغرب)؟ أنا لا ألمسها» مشددا على أنه «بحاجة إلى دعم أوروبا موحدة».

زيلينسكي يطالب «دافوس» بتزويد أوكرانيا بالأسلحة
وناشد زيلينسكي، خلال الكلمة التي ألقاها أمام منتدى دافوس الإثنين الماضي، العالم دعم بلاده بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات «قصوى» على موسكو.

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وقال زيلينسكي «أعتقد أنه ليس هناك حتى الآن عقوبات من هذا النوع على روسيا، ويجب أن تكون كذلك»، داعيًا إلى فرض حظر نفطي عليها وعقوبات على جميع مصارفها ووقف أي تبادل تجاري معها.

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