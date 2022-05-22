Atwasat

فرنسا: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي «سيستغرق 15 أو 20 عاما»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 02:59 مساء
فرنسا: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي «سيستغرق 15 أو 20 عاما»
وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون. (الإنترنت)
alwasat radio

قدّر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، الأحد، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي «سيستغرق على الأرجح 15 أو 20 عاما»، مقترحا أن تنخرط كييف خلال هذه الفترة، في المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون إنشاءها.

وقال «بون»، على أثير «راديو جي» الفرنسي، «علينا أن نكون صادقين.. إذا قلنا إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في غضون ستة أشهر أو سنة أو سنتين فنحن نكذب.. ذلك ليس صحيحا.. ربما يستغرق 15 أو 20 عاما وهو وقت طويل»، وفق وكالة «فرانس برس».

- زيلينسكي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي «أولوية»

وأضاف وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، «في غضون ذلك، نحن مدينون للأوكرانيين.. بمشروع سياسي يمكنهم الانخراط فيه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حسم «البريميرليغ» بين مانشستر سيتي وليفربول بالتوقيت الليبي

حسم «البريميرليغ» بين مانشستر سيتي وليفربول بالتوقيت الليبي
ما هي علاقة فصيلة الدم بالعدوى والإصابة بالمرض؟

ما هي علاقة فصيلة الدم بالعدوى والإصابة بالمرض؟
الفنان صالح العبار موهبة «الديجيتال»

الفنان صالح العبار موهبة «الديجيتال»
خنادق وكتل إسمنتية.. كيف تستعد خاركيف لصد هجوم روسي ثانٍ؟

خنادق وكتل إسمنتية.. كيف تستعد خاركيف لصد هجوم روسي ثانٍ؟
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»

رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»
«موند أفريك» يكشف «طبخة فرنسية» تدار حول ليبيا

«موند أفريك» يكشف «طبخة فرنسية» تدار حول ليبيا
عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي

عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي
اقتصاد بلس (18 مايو 2022)

اقتصاد بلس (18 مايو 2022)
«أدرينالين» مع نمب (Numb)

«أدرينالين» مع نمب (Numb)
دي بروين الأفضل في «البريميرليغ» وفودين الصاعد الأبرز

دي بروين الأفضل في «البريميرليغ» وفودين الصاعد الأبرز
نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة

نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر

جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا...
عبدالقادر حويلي يتحدث لقناة «الوسط» عن أهم البنود الدستورية المتفق عليها في «اجتماع القاهرة»

عبدالقادر حويلي يتحدث لقناة «الوسط» عن أهم البنود الدستورية المتفق عليها في ...
كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!

كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!
النيابة: ضبط مسؤولين بوكالة مستشفى طرابلس بتهمة الاستيلاء على 29 مليون دينار

النيابة: ضبط مسؤولين بوكالة مستشفى طرابلس بتهمة الاستيلاء على 29 مليون دينار
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»

مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»
غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا

غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا
خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود

خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا قد تبادل أسرى أوكرانيين برجل أعمال مقرب من بوتين
روسيا قد تبادل أسرى أوكرانيين برجل أعمال مقرب من بوتين
المذيعات يظهرن بالنقاب على شاشات التلفزيونات الأفغانية
المذيعات يظهرن بالنقاب على شاشات التلفزيونات الأفغانية
«الصحة العالمية» تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر لمواجهة انتشار «جدري القرود»
«الصحة العالمية» تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر لمواجهة انتشار «جدري ...
حزب العمال الأسترالي يعود للسلطة بعد 9 سنوات
حزب العمال الأسترالي يعود للسلطة بعد 9 سنوات
روسيا تقصف القوات الأوكرانية في منطقتي دونباس وميكولايف
روسيا تقصف القوات الأوكرانية في منطقتي دونباس وميكولايف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟...
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها...
المزيد
«الصحة العالمية» تبحث تداعيات «كوفيد» والحرب الأوكرانية على العالم
«الصحة العالمية» تبحث تداعيات «كوفيد» والحرب الأوكرانية على ......
الصين: استراتيجية أميركا للمحيطين الهندي والهادئ «محكوم عليها بالفشل»
الصين: استراتيجية أميركا للمحيطين الهندي والهادئ «محكوم ......
فرنسا: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي «سيستغرق 15 أو 20 عاما»
فرنسا: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي «سيستغرق 15 أو 20 ......
روسيا تقصف القوات الأوكرانية في منطقتي دونباس وميكولايف
روسيا تقصف القوات الأوكرانية في منطقتي دونباس وميكولايف...
حزب العمال الأسترالي يعود للسلطة بعد 9 سنوات
حزب العمال الأسترالي يعود للسلطة بعد 9 سنوات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط