فرنسا: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي «سيستغرق 15 أو 20 عاما»

القاهرة - بوابة الوسط

قدّر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، الأحد، أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي «سيستغرق على الأرجح 15 أو 20 عاما»، مقترحا أن تنخرط كييف خلال هذه الفترة، في المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون إنشاءها.

وقال «بون»، على أثير «راديو جي» الفرنسي، «علينا أن نكون صادقين.. إذا قلنا إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في غضون ستة أشهر أو سنة أو سنتين فنحن نكذب.. ذلك ليس صحيحا.. ربما يستغرق 15 أو 20 عاما وهو وقت طويل»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وأضاف وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، «في غضون ذلك، نحن مدينون للأوكرانيين.. بمشروع سياسي يمكنهم الانخراط فيه».