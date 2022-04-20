Atwasat

زيلينسكي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي «أولوية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 06:09 مساء
زيلينسكي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي «أولوية»
مؤتمر صحفي مشترك يجمع الرئيس الأوكراني مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. (الإنترنت))
alwasat radio

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في كييف، إن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي «أولوية».

وصرّح زيلينسكي للصحافة بعد لقاء مع ميشال «إنه أولوية لبلدنا وقوة شعبنا»، بحسب «فرانس برس».

-  ميشال: الاتحاد الأوروبي سيفعل «كلّ ما في وسعه» لمساعدة أوكرانيا
- كييف تعلن التوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين من ماريوبول

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، خلال زيارة إلى كييف الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيفعل «كل ما في وسعه» لمساعدة أوكرانيا على «الانتصار في الحرب» ضد روسيا التي بدأت في 24 فبراير غزو جارتها. وقال ميشال خلال المؤتمر الصحفي المشترك «لستم وحدكم، نحن معكم وسنفعل كل ما في وسعنا لدعمكم ولضمان انتصار أوكرانيا في الحرب».

واشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لن ينجح» في تقسيم الأوروبيين في ردّهم على غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير. وقال ميشال في كييف «لن ينجح في تدمير سيادة أوكرانيا ولا في تقسيم الاتحاد الأوروبي»، مرحّبًا بقدرة الدول الـ27 على «اتخاذ القرارات معًا، بالإجماع» بشأن العقوبات ضد روسيا.

 جرائم الحرب في أوكرانيا
وأكد ميشال في وقت سابق اليوم، خلال زيارته  لبورودينكا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف، أن التاريخ لن ينسى جرائم الحرب في أوكرانيا، حيث سقط مدنيون ضحايا «مجازر» ارتكبها الروس، حسب السلطات الأوكرانية.

وكتب ميشال في تغريدة أرفقها بصورته وهو يعانق امرأة «في بورودينكا، كما في بوتشا وعدة مدن أوكرانية أخرى، لن ينسى التاريخ جرائم الحرب التي ارتكبت هنا ... لا سلام دون عدالة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «الميزان» (الحلقة 1)

برنامج «الميزان» (الحلقة 1)
برنامج «كتب ليبية» (8)

برنامج «كتب ليبية» (8)
خلونا نحلموا (الحلقة 8)

خلونا نحلموا (الحلقة 8)
مسلسل «شن الحكاية» (8)

مسلسل «شن الحكاية» (8)
مسلسل «هذا هو» (7)

مسلسل «هذا هو» (7)
الكاسا (الحلقة 5)

الكاسا (الحلقة 5)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)
«بوابة الوسط» تستعرض الجدول الكامل لمباريات صعود الممتاز وكأس ليبيا

«بوابة الوسط» تستعرض الجدول الكامل لمباريات صعود الممتاز وكأس ليبيا
القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم أسانج إلى أميركا

القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم أسانج إلى أميركا
الحصار الروسي يشتد.. ومقاتلو ماريوبول يستغيثون: ربما نعيش ساعاتنا الأخيرة

الحصار الروسي يشتد.. ومقاتلو ماريوبول يستغيثون: ربما نعيش ساعاتنا الأخيرة
فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟

فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟
المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023
وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط الليبي المهرب

وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط ...
الديمقراطية حين تكره

الديمقراطية حين تكره
باحث أميركي يكشف عدد مرتزقة «فاغنر» القادمين إلى أوكرانيا من ليبيا

باحث أميركي يكشف عدد مرتزقة «فاغنر» القادمين إلى أوكرانيا من ليبيا
7 نقاط تفصل ريال مدريد عن التتويج بـ«الليغا» بفضل برشلونة

7 نقاط تفصل ريال مدريد عن التتويج بـ«الليغا» بفضل برشلونة
«أوكسفام» تحث صندوق النقد على التخلي عن مطالب التقشف

«أوكسفام» تحث صندوق النقد على التخلي عن مطالب التقشف
المرضى الليبيون في الأردن ضحية ديون الحكومة وتعامل السفارة!

المرضى الليبيون في الأردن ضحية ديون الحكومة وتعامل السفارة!
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الهجرة تتصدر جدول أعمال بلينكن في بنما
الهجرة تتصدر جدول أعمال بلينكن في بنما
شنغهاي تخفف تدابير الإغلاق على الرغم من ارتفاع حصيلة وفيات «كورونا»
شنغهاي تخفف تدابير الإغلاق على الرغم من ارتفاع حصيلة وفيات ...
روسيا تجري أول تجربة ناجحة على أحدث صاروخ بالستي من طراز «سارمات»
روسيا تجري أول تجربة ناجحة على أحدث صاروخ بالستي من طراز «سارمات»
ميشال: الاتحاد الأوروبي سيفعل «كل ما في وسعه» لمساعدة أوكرانيا
ميشال: الاتحاد الأوروبي سيفعل «كل ما في وسعه» لمساعدة أوكرانيا
زيلينسكي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي «أولوية»
زيلينسكي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي «أولوية»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع ......
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما...
(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو
(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد ......
المزيد
«فرانس برس»: أعمال الشغب في السويد تكشف فصلا عنصريا يسود المجتمع
«فرانس برس»: أعمال الشغب في السويد تكشف فصلا عنصريا يسود ......
البنتاغون: التجربة الصاروخية الروسية «روتينية» و«لا تشكل تهديدا»
البنتاغون: التجربة الصاروخية الروسية «روتينية» و«لا تشكل ......
طهران: إنجاز «القضايا الفنية» في مباحثات الاتفاق النووي
طهران: إنجاز «القضايا الفنية» في مباحثات الاتفاق النووي...
زيلينسكي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي «أولوية»
زيلينسكي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي «أولوية»...
ميشال: الاتحاد الأوروبي سيفعل «كل ما في وسعه» لمساعدة أوكرانيا
ميشال: الاتحاد الأوروبي سيفعل «كل ما في وسعه» لمساعدة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط