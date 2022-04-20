زيلينسكي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي «أولوية»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في كييف، إن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي «أولوية».

وصرّح زيلينسكي للصحافة بعد لقاء مع ميشال «إنه أولوية لبلدنا وقوة شعبنا»، بحسب «فرانس برس».

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من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، خلال زيارة إلى كييف الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيفعل «كل ما في وسعه» لمساعدة أوكرانيا على «الانتصار في الحرب» ضد روسيا التي بدأت في 24 فبراير غزو جارتها. وقال ميشال خلال المؤتمر الصحفي المشترك «لستم وحدكم، نحن معكم وسنفعل كل ما في وسعنا لدعمكم ولضمان انتصار أوكرانيا في الحرب».

واشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لن ينجح» في تقسيم الأوروبيين في ردّهم على غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير. وقال ميشال في كييف «لن ينجح في تدمير سيادة أوكرانيا ولا في تقسيم الاتحاد الأوروبي»، مرحّبًا بقدرة الدول الـ27 على «اتخاذ القرارات معًا، بالإجماع» بشأن العقوبات ضد روسيا.

جرائم الحرب في أوكرانيا

وأكد ميشال في وقت سابق اليوم، خلال زيارته لبورودينكا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف، أن التاريخ لن ينسى جرائم الحرب في أوكرانيا، حيث سقط مدنيون ضحايا «مجازر» ارتكبها الروس، حسب السلطات الأوكرانية.

وكتب ميشال في تغريدة أرفقها بصورته وهو يعانق امرأة «في بورودينكا، كما في بوتشا وعدة مدن أوكرانية أخرى، لن ينسى التاريخ جرائم الحرب التي ارتكبت هنا ... لا سلام دون عدالة».