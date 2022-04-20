ميشال: الاتحاد الأوروبي سيفعل «كل ما في وسعه» لمساعدة أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، خلال زيارة إلى كييف الأربعاء، أن الاتّحاد الأوروبي سيفعل «كلّ ما في وسعه» لمساعدة أوكرانيا على «الانتصار في الحرب» ضدّ روسيا التي بدأت في 24 فبراير غزو جارتها.

وقال ميشال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف «لستم وحدكم، نحن معكم وسنفعل كل ما في وسعنا لدعمكم ولضمان انتصار أوكرانيا في الحرب»، وفق «فرانس برس».

وأكد أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لن ينجح» في تقسيم الأوروبيين في ردّهم على غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير. وقال ميشال في كييف «لن ينجح في تدمير سيادة أوكرانيا ولا في تقسيم الاتحاد الأوروبي»، مرحّبًا بقدرة الدول الـ27 على «اتخاذ القرارات معًا، بالإجماع» بشأن العقوبات ضد روسيا.

جرائم الحرب في أوكرانيا

وأكد ميشال في وقت سابق اليوم، خلال زيارته لبورودينكا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف، أن التاريخ لن ينسى جرائم الحرب في أوكرانيا، حيث سقط مدنيون ضحايا «مجازر» ارتكبها الروس، حسب السلطات الأوكرانية.

وكتب ميشال في تغريدة أرفقها بصورته وهو يعانق امرأة «في بورودينكا، كما في بوتشا وعدة مدن أوكرانية أخرى، لن ينسى التاريخ جرائم الحرب التي ارتكبت هنا ... لا سلام دون عدالة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ميشال في قلب كييف

ووصل ميشال إلى كييف، وفق ما كشف في تغريدة، وذلك في وقت تتعرّض أوكرانيا لهجوم روسي جديد واسع في شرق البلد. وكتب ميشال في تغريدة أرفقها بصورة له على رصيف محطة قطار في العاصمة الأوكرانية: «في كييف اليوم، في قلب أوروبا الحرّة والديموقراطية».

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وتأتي الزيارة الجديد بعد زيارة أولى للعاصمة في وقت سابق هذا الشهر من أجل إبداء الدعم لهذا البلد الذي يواجه القوات الروسية. وسبق أن اعتبر ميشال أنه لا بُد من هزيمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معتبرًا أن هذه مسألة أمن بالنسبة لمستقبل أوروبا والعالم، ووعد بفرض مزيد العقوبات على موسكو، متهمًا القوات الروسية بارتكاب «فظاعات» في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.