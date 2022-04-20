رئيس المجلس الأوروبي يصل كييف

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الذي يمثّل الدول الأعضاء في الاتحاد، صباح الأربعاء، إلى كييف، وفق ما كشف في تغريدة، وذلك في وقت تتعرّض أوكرانيا لهجوم روسي جديد واسع في شرق البلد.

وكتب ميشال في تغريدة أرفقها بصورة له على رصيف محطة قطار في العاصمة الأوكرانية: «في كييف اليوم، في قلب أوروبا الحرّة والديموقراطية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وتأتي الزيارة الجديد بعد زيارة أولى للعاصمة في وقت سابق هذا الشهر من أجل إبداء الدعم لهذا البلد الذي يواجه القوات الروسية.

وسبق أن اعتبر ميشال أنه لابد من هزيمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معتبرا أن هذه مسألة أمن بالنسبة لمستقبل أوروبا والعالم، ووعد بفرض مزيد العقوبات على موسكو، متهمًا القوات الروسية بارتكاب «فظاعات» في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

ومنذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، اصطف الاتحاد والمجلس الأوروبي إلى جانب كييف، داعيا إلى إنزال أشد العقوبات بحق موسكو من أجل دفعها إلى وقف ما وصف بالغزو.

كما استدعت تلك العملية استنفارا أمنيا بين موسكو والغرب، لاسيما دول «ناتو» والاتحاد الأوروبي، ما دفع عديد الدبلوماسيين الغربيين رفيعي المستوى إلى تحذير من «حرب عالمية ثالثة».