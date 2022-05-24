Atwasat

رئيس وزراء المجر يعلن حال الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 مايو 2022, 08:30 مساء
رئيس وزراء المجر يعلن حال الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء
رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، حال طوارئ جديدة لمواجهة تداعيات الحرب على أوكرانيا، وذلك اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء، علمًا بأن البلاد تخضع لحال طوارئ مرتبطة بمكافحة وباء «كوفيد-19»، تنتهي مدتها الثلاثاء المقبل.

وقال أوربان، عبر «فيسبوك»، «العالم على شفير أزمة اقتصادية. يجب أن تبقى المجر خارج هذه الحرب وتحمي الأمن المالي لأسرها»، بحسب «فرانس برس».

واعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يعرقل تبني حظر أوروبي على النفط الروسي، أن التوصل إلى اتفاق «غير مرجح إلى حد بعيد» في الأيام المقبلة، وذلك في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الثلاثاء.

- النفط يتراجع مع تعثر الاتحاد الأوروبي في حظر الواردات الروسية
-  هل تفرض واشنطن عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي؟

وفي الرسالة المؤرخة الإثنين، قال أوربان إنه سيكون من «غير المجدي» مناقشة هذه الحزمة السادسة من العقوبات خلال قمة رؤساء دول وحكومات أعضاء الاتحاد الـ27 المقررة في 30 و31 مايو «في غياب توافق»، وفق «فرانس برس».

 حظر أوروبي على النفط الروسي 
وتوقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن يتخذ قرار بفرض حظر أوروبي على النفط الروسي «خلال أيام قليلة»، في حين لم يحظَ الموضوع بعد بالإجماع اللازم في إطار الدول السبع والعشرين.

وقال هابيك لمحطة «زد دي إف» التلفزيونية العامة، في وقت متأخر مساء الإثنين، «إن عددًا قليلًا فقط من الدول، خاصة المجر، تحدث عن مواجهة مشكلات.. المناقشات مستمرة وأعتقد أننا سنشهد انفراجًا في غضون أيام قليلة».

وأعلن الأوروبيون وقف استيراد الفحم الروسي اعتبارًا من أغسطس المقبل، لكن الحظر النفطي الذي يفترض أن يُفعل بحلول نهاية العام ما زال قيد المناقشة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا

الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا
موازاة مع مخاطر أزمة الغذاء العالمية..«صنع في ليبيا» برنامج أممي لتعزيز الإنتاجية

موازاة مع مخاطر أزمة الغذاء العالمية..«صنع في ليبيا» برنامج أممي لتعزيز ...
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
الأهلي طرابلس يفوز وديا على الأمواج الزرقاء بخماسية قبل السفر لتونس

الأهلي طرابلس يفوز وديا على الأمواج الزرقاء بخماسية قبل السفر لتونس
وقف وزير خارجية الصومال عن العمل بسبب شحنة لعمان خالفت عقوبات أممية

وقف وزير خارجية الصومال عن العمل بسبب شحنة لعمان خالفت عقوبات أممية
بعد نشر «وثائق مسربة» ألمانيا تطالب بـتحقيق في انتهاكات بحق الأويغور

بعد نشر «وثائق مسربة» ألمانيا تطالب بـتحقيق في انتهاكات بحق الأويغور
برج خليفة أكثر المواقع استقطابا للزوار عبر «غوغل ستريت فيو»

برج خليفة أكثر المواقع استقطابا للزوار عبر «غوغل ستريت فيو»
العملة التركية تسجل 16 ليرة مقابل دولار لأول مرة منذ بداية العام

العملة التركية تسجل 16 ليرة مقابل دولار لأول مرة منذ بداية العام
حريق في محطة وقود ببنغازي (فيديو)

حريق في محطة وقود ببنغازي (فيديو)
شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار

شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة ...
إنجلترا ترصد 36 إصابة جديدة بجدري القردة

إنجلترا ترصد 36 إصابة جديدة بجدري القردة
«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا

«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا
كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا
متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟

متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟
«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس

«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس
بمشاركة وليامز.. ورشة عمل عن نزع السلاح وإعادة الإدماج في ليبيا

بمشاركة وليامز.. ورشة عمل عن نزع السلاح وإعادة الإدماج في ليبيا
«مكافحة الأمراض»: لم نرصد أي ظهور لمرض جدري القرود في ليبيا

«مكافحة الأمراض»: لم نرصد أي ظهور لمرض جدري القرود في ليبيا
ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا للمساومة

ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«موديرنا» تختبر لقاحا محتملا للوقاية من جدري القرود
«موديرنا» تختبر لقاحا محتملا للوقاية من جدري القرود
مناورات «درع نبتون 2022».. عرض قوة لحلف الأطلسي في شرق البحر المتوسط
مناورات «درع نبتون 2022».. عرض قوة لحلف الأطلسي في شرق البحر ...
فنلندا والسويد ترسلان وفدين لتركيا لمناقشة انضمامهما لحلف الأطلسي
فنلندا والسويد ترسلان وفدين لتركيا لمناقشة انضمامهما لحلف الأطلسي
«فوربس» تكشف مخططا لـ«داعش» لاغتيال رئيس أميركي سابق في دالاس
«فوربس» تكشف مخططا لـ«داعش» لاغتيال رئيس أميركي سابق في دالاس
رئيس وزراء المجر يعلن حال الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء
رئيس وزراء المجر يعلن حال الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها...
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال تجمع في برلين
كييف تندد بـ«خطأ» ارتكبته ألمانيا بعد سحب علم أوكراني خلال ......
المزيد
الولايات المتحدة تعلن رفع الإعفاء الممنوح لروسيا لسداد ديونها الخارجية بالدولار
الولايات المتحدة تعلن رفع الإعفاء الممنوح لروسيا لسداد ......
استنكار أميركي إثر تسريبات جديدة حول قمع الإويغور في الصين
استنكار أميركي إثر تسريبات جديدة حول قمع الإويغور في الصين...
11 قتيلا في عملية دهم للشرطة البرازيلية في حي فقير بريو دي جانيرو
11 قتيلا في عملية دهم للشرطة البرازيلية في حي فقير بريو دي ......
رئيس وزراء المجر يعلن حال الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء
رئيس وزراء المجر يعلن حال الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل ......
«فوربس» تكشف مخططا لـ«داعش» لاغتيال رئيس أميركي سابق في دالاس
«فوربس» تكشف مخططا لـ«داعش» لاغتيال رئيس أميركي سابق في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط