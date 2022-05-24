رئيس وزراء المجر يعلن حال الطوارئ اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، حال طوارئ جديدة لمواجهة تداعيات الحرب على أوكرانيا، وذلك اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء، علمًا بأن البلاد تخضع لحال طوارئ مرتبطة بمكافحة وباء «كوفيد-19»، تنتهي مدتها الثلاثاء المقبل.

وقال أوربان، عبر «فيسبوك»، «العالم على شفير أزمة اقتصادية. يجب أن تبقى المجر خارج هذه الحرب وتحمي الأمن المالي لأسرها»، بحسب «فرانس برس».

واعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يعرقل تبني حظر أوروبي على النفط الروسي، أن التوصل إلى اتفاق «غير مرجح إلى حد بعيد» في الأيام المقبلة، وذلك في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الثلاثاء.

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وفي الرسالة المؤرخة الإثنين، قال أوربان إنه سيكون من «غير المجدي» مناقشة هذه الحزمة السادسة من العقوبات خلال قمة رؤساء دول وحكومات أعضاء الاتحاد الـ27 المقررة في 30 و31 مايو «في غياب توافق»، وفق «فرانس برس».

حظر أوروبي على النفط الروسي

وتوقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن يتخذ قرار بفرض حظر أوروبي على النفط الروسي «خلال أيام قليلة»، في حين لم يحظَ الموضوع بعد بالإجماع اللازم في إطار الدول السبع والعشرين.

وقال هابيك لمحطة «زد دي إف» التلفزيونية العامة، في وقت متأخر مساء الإثنين، «إن عددًا قليلًا فقط من الدول، خاصة المجر، تحدث عن مواجهة مشكلات.. المناقشات مستمرة وأعتقد أننا سنشهد انفراجًا في غضون أيام قليلة».

وأعلن الأوروبيون وقف استيراد الفحم الروسي اعتبارًا من أغسطس المقبل، لكن الحظر النفطي الذي يفترض أن يُفعل بحلول نهاية العام ما زال قيد المناقشة.