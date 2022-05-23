«البنتاغون»: 20 بلدا سيقدم ذخيرة مدفعية وأنظمة دفاع ودبابات ومدرّعات جديدة لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن نحو 20 بلدا عرض تقديم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا لمواجهة القوات الروسية في اجتماع للحلفاء عقد الإثنين.

وقال أوستن «كان اجتماع اليوم ناجحا جدا. العديد من الدول ستقدم ذخيرة مدفعية وأنظمة دفاع ودبابات ومدرّعات أخرى يحتاج إليها» الأوكرانيون بشكل كبير، بحسب «فرانس برس».

سيفيرودونيتسك تواجه مصير ماريوبول

على الأرض، اعترفت كييف بأن الوضع «يزداد صعوبة» في دونباس حيث تقصف موسكو سيفيرودونيتسك «على مدار الساعة».

وتشدد موسكو القصف على دونباس حيث تحشد بحسب حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي الوحدات التي انسحبت من منطقة خاركيف (شمال شرق) والقوات التي فرضت الحصار على ماريوبول (جنوب شرق) ومقاتلي منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين والقوات الشيشانية وتعزيزات استقدمت من سيبيريا وأقصى الشرق الروسي.

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وقال غايداي على تطبيق تلغرام إن «كل القوات الروسية تحتشد في منطقتي لوغانسك ودونيتسك»، مضيفا أن الأمر نفسه ينطبق على الأسلحة مع «تركيز كل شيء هنا» ولا سيما صواريخ إس-300 المضادة للطائرات وإس-400 المضادة للصواريخ.

قطة محورية في معركة دونباس

وشدد غايداي على أن سيفيرودونيتسك التي تشكل نقطة محورية في معركة دونباس، تتعرض لنيران القوات الروسية «على مدار الساعة». وأوضح «إنهم يستخدمون تكتيك الأرض المحروقة، يدمرون المدينة بشكل متعمد» من خلال القصف الجوي وقاذفات الصواريخ المتعددة وقذائف الهاون والقصف على المباني من الدبابات.

أعلن الجيش الأوكراني الأحد على فيسبوك مقتل ما لا يقل عن سبعة مدنيين وإصابة ثمانية بجروح في قصف استهدف 45 بلدة في منطقة دونيتسك.

وتواجه سيفيرودونتسك المصير ذاته الذي حل بماريوبول، المدينة التي تحولت إلى خراب بعد أسابيع من الحصار، حيث باتت أحياء كاملة مجرد حطام وركام فيما المباني المتبقية تشهد على القصف المكثف بالصواريخ والقذائف.

أعنف عمليات القصف الروسي

كما أعلن زيلينسكي أن 87 شخصا قتلوا في هجوم روسي في 17 مايو على قاعدة عسكرية في شمال البلاد، وفقا لمحصلة جديدة، ما يجعله أحد من أعنف عمليات القصف الروسي منذ بداية الحرب.

من جهة أخرى، حذّرت زوجة زيلينسكي، أولينا زيلينسكا خلال الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية من أن آثار الحرب الروسية على الصحة النفسية قد تستمر عقودا. وقالت «نظرا إلى ما عاناه الأوكرانيون خلال الاحتلال، على الجبهة وفي الملاجئ وتحت القصف... يحتاجون إلى إعادة تأهيل، على غرار المصابين جسديا».