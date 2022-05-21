موسكو تؤكد أنها دمرت شحنة «كبيرة» من الأسلحة الغربية لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن القوات الروسية دمرت شحنة «كبيرة» من الأسلحة المرسلة من دول غربية في شمال غرب أوكرانيا، بواسطة صواريخ طويلة المدى.

وأوضحت الوزارة «دمرت صواريخ كاليبر طويلة المدى وعالية الدقة، شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية قرب محطة مالين للسكك الحديدية في منطقة زيتومير»، بحسب وكالة «فرانس برس»..

والجمعة، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك الأوكرانية (شرق) باتت شبه منجزة، وأن 1908 جنود أوكرانيين متحصّنين في مصنع «آزوفستال» للصلب في ماريوبول استسلموا.

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ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الوزير قوله إن «وحدات القوات المسلحة الروسية مع فرق الميليشيا الشعبية في جمهوريات لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، تواصل بسط السيطرة على أراضي دونباس»، مضيفا «تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بات شبه منجز».

أول مشاورات أميركية مع روسيا منذ غزو أوكرانيا

وأعلن البنتاغون، الخميس، أن رئيسي الأركان الأميركي والروسي أجريا مشاورات هاتفية للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقال الناطق باسم هيئة الأركان الأميركية، الكولونيل ديف باتلر، إن الجنرال مارك ميلي والجنرال فاليري غيراسيموف «ناقشا مواضيع عدة تثير القلق على الصعيد الأمني». وتوافق الجانبان على عدم كشف تفاصيل هذه المشاورات.