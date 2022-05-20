روسيا تعلن اقتراب «سيطرتها الكاملة» على منطقة لوغانسك الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الجمعة أن السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك الأوكرانية (شرق) باتت شبه منجزة، وأن 1908 جنود أوكرانيين متحصّنين في مصنع «آزوفستال» للصلب في ماريوبول استسلموا.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الوزير قوله إن «وحدات القوات المسلحة الروسية مع فرق الميليشيا الشعبية في جمهوريات لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، تواصل بسط السيطرة على أراضي دونباس. تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بات شبه منجز».

أول مشاورات أميركية مع روسيا منذ غزو أوكرانيا

وأعلن البنتاغون، الخميس، أن رئيسي الأركان الأميركي والروسي أجريا مشاورات هاتفية للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقال الناطق باسم هيئة الأركان الأميركية، الكولونيل ديف باتلر، إن الجنرال مارك ميلي والجنرال فاليري غيراسيموف «ناقشا مواضيع عدة تثير القلق على الصعيد الأمني». وتوافق الجانبان على عدم كشف تفاصيل هذه المشاورات.

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دعم أميركي جديد بالمليارات لأوكرانيا

يأتي هذا في وقت وافق فيه الكونغرس الأميركي الخميس على رزمة مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة أربعين مليار دولار، في تأكيد جديد للدعم الراسخ لكييف الذي وعد به الرئيس جو بايدن.

وأيد عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ هذه المساعدات ظهر اليوم الخميس بعدما أقرها مجلس النواب الاسبوع الماضي؛ فيما تنتظر الآن مصادقة الرئيس الأميركي عليها. وتشمل المساعدات جانبا اقتصاديا وإنسانيا إضافة الى أسلحة وذخائر.