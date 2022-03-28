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الكرملين: لا «تقدم كبيرا» في المفاوضات الروسية الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 03:46 مساء
الكرملين: لا «تقدم كبيرا» في المفاوضات الروسية الأوكرانية
الوفدان الأوكراني والروسي خلال مفاوضاتهما في بيلاروسيا. (الإنترنت)
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أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الإثنين، أن روسيا وأوكرانيا لم تحرزا حتى الآن أي «تقدم كبير» في مفاوضاتهما الهادفة إلى وضع حد للنزاع في أوكرانيا.

وأكد بيسكوف للصحافة أن «حتى الآن، لا يمكننا ملاحظة أي تقدم كبير»، في وقت من المقرر عقد جولة محادثات جديدة بين الوفدين الروسي والأوكراني الإثنين في إسطنبول، وفقا لوكالة «فرانس برس».

 ترقب بدء جولة مفاوضات جديدة
ومع ترقب بدء جولة مفاوضات جديدة بين كييف وموسكو في مطلع الأسبوع في إسطنبول، أبدت أوكرانيا استعدادها لمناقشة مسألة حيادها «بعمق»، في وقت تشهد مدينة ماريوبول بشرق البلاد وضعا إنسانيا «كارثيا».

وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية ليل الأحد- الإثنين على «تويتر» أن سكان المدينة المحاصرة والتي تتعرض للقصف منذ أسابيع «يكافحون من أجل البقاء، الوضع الإنساني كارثي»، وأضافت أن «القوات المسلحة الروسية تحول المدينة إلى غبار» فيما ندد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بحصار كامل على المدينة التي يحاول الجيش الروسي السيطرة عليها منذ بضعة أسابيع.

وقال مساء الأحد «كل المنافذ للدخول إلى المدينة والخروج منها مقطوعة... من المستحيل إدخال مؤن وأدوية إلى ماريوبول» مضيفا أن «القوات الروسية تقصف قوافل المساعدة الإنسانية وتقتل السائقين»، وكشف أنه جرى نقل حوالي ألفي طفل إلى روسيا مؤكدا «هذا يعني خطفهم، لأننا لا نعرف أين هم تحديدا. بعضهم مع أهلهم، وبعضهم الآخر لا. إنها كارثة».

وقتل حوالي ألفي مدني في ماريوبول بحسب حصيلة أعلنتها بلدية المدينة أخيرا. وقال زيلينسكي إن حوالي مئة ألف شخص ما زالوا محاصرين في المدينة الإستراتيجية الواقعة على بحر آزوف. وفشلت عدة محاولات لفتح طريق آمن للمدنيين وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بانتهاك وقف إطلاق النار، وبعد عشرة أيام على قصف مسرح ماريوبول، لم يعرف بعد مصير مئات المدنيين الذين لجأوا إلى المبنى، ووصفت مسؤولة في البلدية البحث عنهم بأنه مهمة شبه مستحيلة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أنه سيتحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين الإثنين أو الثلاثاء لتنظيم عملية إجلاء من ماريوبول، ويبقى ماكرون الذي سبق أن تباحث ثماني مرات مع بوتين منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير على قناعة بأن طريق الحوار مع موسكو لا يزال ممكنا لـ«وقف الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا من دون الدخول في حرب».

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