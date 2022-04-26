بلينكن: بوتين ليس «جديا» بشأن المفاوضات حول أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يظهر «أي جدية» بشأن إمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا دبلوماسيا، رغم سلسلة جهود دولية للقيام بذلك.

وقال بلينكن أمام لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ «لم نرَ أي إشارة حتى اللحظة إلى أن الرئيس بوتين جدي بشأن إجراء مفاوضات ذات معنى»، وفق «فرانس برس».

روسيا تواصل محادثات السلام مع كييف

في المقابل أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف التي اتهمها بـ«التظاهر» بالتفاوض، وحذر من خطر «فعلي» لاندلاع حرب عالمية ثالثة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله إن «النوايا الحسنة لها حدود. إن لم تكن متبادلة، فإن ذلك لا يساعد في عملية التفاوض». وأضاف: «لكننا نواصل إجراء مفاوضات مع الفريق المفوض من (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي وستستمر هذه الاتصالات»، بحسب «فرانس برس».

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وأكد وزير الخارجية الروسي، الجمعة الماضية، أن المفاوضات بين موسكو وكييف، الرامية إلى إيجاد حل للنزاع «متعثرة»، بعدما فشلت المباحثات في إحراز أي تقدم واضح.

إقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا

وفي سياق متصل حض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال زيارة إلى روسيا، الثلاثاء، كلا من موسكو وكييف على التعاون مع الأمم المتحدة لإقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا.

وقال غوتيريس، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، «أقترح تشكيل مجموعة اتصال تجمع كلا من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، من أجل البحث عن سبل لإقامة ممرات إنسانية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، دعا غوتيريس، لإجراء تحقيق مستقل في «جرائم حرب محتملة» في أوكرانيا، كما دعا موسكو وكييف إلى العمل مع الأمم المتحدة للسماح بفتح ممرات إنسانية .وقال غوتيريس، خلال المؤتمر الصحفي، «إنني قلق بشأن التقارير المتكررة عن جرائم حرب محتملة» في أوكرانيا، مضيفا أنها «تتطلب تحقيقا مستقلا».