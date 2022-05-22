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روسيا تكثف قصف شرق أوكرانيا.. وزيلينسكي يتحدث في دافوس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 06:26 مساء
روسيا تكثف قصف شرق أوكرانيا.. وزيلينسكي يتحدث في دافوس
أضرار في سوق باراباشوفو للملابس في مدينة خاركيف الأوكرانية جراء قصف. (أ ف ب)
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بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء هجومها، واصلت روسيا قصف شرق أوكرانيا، الأحد، عشية إلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابًا أمام النخب السياسية والاقتصادية العالمية المجتمعة في دافوس.

وبعدما فشلت في السيطرة على كييف ومحيطها، ركزت القوات الروسية جهودها منذ مارس على شرق أوكرانيا حيث يشتد القتال. واستهدف القصف الروسي، ليل السبت-الأحد، مدن ميكولايف وخاركيف وزابوريجيا، بحسب الرئاسة الأوكرانية، وفق «فرانس برس».

 السيطرة على سيفيرودونتسك
وأعلن حاكم دونيتسك بافلو كيريلينكو السبت على تطبيق تلغرام مقتل سبعة مدنيين وإصابة 10 آخرين في ضربات روسية على منطقته.

من جهته، أعلن حاكم منطقة لوغانسك الأوكراني سيرغي غايداي عبر تلغرام مقتل شخص وإصابة اثنين خلال القصف، وأكد مساء السبت أن «الروس يبذلون كل جهودهم للسيطرة على سيفيرودونتسك» حيث «تضاعفت حدّة القصف في الأيام الأخيرة».

وأضاف مستنكرًا أن «المدينة تتعرض للتدمير مثلما دُمرت قبلها روبيجني وبوباسنا»، مؤكدًا أن القوات الروسية دمرت جسر بافلوغراد «الأمر الذي سيعقد بشكل كبير إجلاء المدنيين ووصول الشاحنات الإنسانية».

اشتداد القصف 
وتكثف القصف على مدينة سيفيرودونتسك الواقعة في قلب القتال، لكن غايداي أشار إلى أن القوات الروسية تراجعت على الأرض. 

من جانبها، أشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية الأحد في إحاطتها اليومية الصباحية إلى أن الجيش الروسي يواصل «ضرباته الصاروخية والجوية في جميع الأراضي»، بل إنه «زاد من حدتها باستخدام الطيران لتدمير بنى تحتية حيوية». في المقابل، أعلنت روسيا استهداف مخزون كبير من الأسلحة التي سلّمها الغرب لأوكرانيا.

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وأوضحت وزارة الدفاع الروسية «دَمّرت صواريخ كاليبر بعيدة المدى وعالية الدقة أُطلِقت من البحر شحنةً كبيرة من الأسلحة والمعدّات العسكرية أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية قرب محطة مالين للسكك الحديد في منطقة زيتومير». ولم يتسن التحقق من الأمر بشكل مستقل.

وأكد زيلينسكي مساء السبت في رسالته المعتادة عبر الفيديو أن الوضع العسكري «لم يتغير بشكل كبير ... لكنه كان صعبًا جدًا».  وحذر من أن الحرب «ستكون دموية»، لكن في النهاية سيتعين حلها «عبر الدبلوماسيّة».

 مؤتمر دافوس عبر الفيديو 
وأكد زيلينسكي في مقابلة مع محطة «آي سي تي في» المحلية أنه «ستجري حتمًا محادثات بين أوكرانيا وروسيا»، وذلك بعد أن وصلت المحادثات التي استضافتها تركيا قبل أسابيع إلى طريق مسدود. 

يزور الرئيس البولندي أندريه دودا كييف الأحد، ومن المقرر أن يلقي خطابًا أمام البرلمان الأوكراني ويلتقي بنظيره، بحسب الرئاسة البولندية. ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن مستشاره جاكوب كوموتش قوله «إنه سيشيد قبل كل شيء بمن يقاتلون دفاعا عن أوكرانيا ودفاعا عن أوروبا».

يستعد الرئيس الأوكراني أيضًا لإلقاء خطاب عبر الفيديو في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا والذي يبدأ الإثنين بعد توقف دام عامين بسبب تفشي فيروس كوفيد. ويُنتظر أن يستخدم هذه المنصة لحضّ العالم على تقديم المزيد من المساعدات المالية والعسكرية لكييف.

سيكون زيلينسكي أول رئيس دولة يلقي خطابًا الإثنين، وسيشارك عدد من المسؤولين السياسيين الأوكرانيين في منتدى دافوس حضوريًا بينما استُبعد الروس من المشاركة فيه.  واعتبر مؤسس منتدى دافوس كلاوس شفاب أن نسخة 2022 تأتي في أنسب وقت وهي «الأهم» منذ إنشائه قبل أكثر من 50 عاما.

وقال شفاب خلال إحاطة هذا الأسبوع إن «عدوان روسيا... سيبقى في كتب التاريخ انهيارًا للنظام الذي ولد بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة»، مؤكدًا أن المنتدى سيبذل كل ما بوسعه لدعم أوكرانيا وإعادة إعمارها.

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