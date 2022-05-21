Atwasat

عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 07:17 مساء
عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزوجته صوفي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قررت وزارة الخارجية الروسية حظر دخول زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي ترودو، وقائد سلاح الجو الكندي إريك جان كيني، و24 شخصًا آخرين، بمَن فيهم مسؤولون ومديرون.

وأرجعت، الوزارة في بيان اليوم السبت، هذه العقوبات إلى فرض كندا عقوبات ضد روسيا «أثرت ليس فقط على ممثلي الأوساط القيادية والعسكرية والتجارية، ولكن في بعض الحالات أقرب أقارب أولئك الذين انخرطوا في القائمة السوداء. يتم إغلاق الدخول إلى روسيا بشكل دائم لفئة مماثلة من المواطنين الكنديين».

- موسكو: منع 963 أميركيا بينهم بايدن من دخول الأراضي الروسية

وأضاف البيان: «نحن نتحدث عن كبار المسؤولين وأقاربهم وأصدقائهم وكبار مديري المجمع الصناعي العسكري وصناعة بناء السفن وقيادة القوات المسلحة».

وأوضح البيان أنه بعد نشر هذه القائمة، سيتم إدراج المدعى عليهم في القائمة الكندية العامة للأشخاص المحظورين، ونشرها على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني على الإنترنت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اقتصاد بلس (18 مايو 2022)

اقتصاد بلس (18 مايو 2022)
«أدرينالين» مع نمب (Numb)

«أدرينالين» مع نمب (Numb)
نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة

نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة
كأس الاتحاد الأفريقي: نهضة بركان يبقي اللقب مغربيا بفضل ركلات الترجيح

كأس الاتحاد الأفريقي: نهضة بركان يبقي اللقب مغربيا بفضل ركلات الترجيح
كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!

كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»

مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»
غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا

غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا
هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل من بروسيا دورتموند

هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل من بروسيا دورتموند
خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود

خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود
مونديال 2022: تعرف على برنامج الملاحق والمواعيد الرئيسة

مونديال 2022: تعرف على برنامج الملاحق والمواعيد الرئيسة
وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب

وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب
جنون الدوري الإنجليزي.. اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق بالبريميرليغ

جنون الدوري الإنجليزي.. اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق بالبريميرليغ
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد

استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج ...
كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا

كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا
باحث بريطاني: الاتفاق على آلية إدارة الإنفاق الحكومي يمكنه إطلاق العملية السياسية في ليبيا

باحث بريطاني: الاتفاق على آلية إدارة الإنفاق الحكومي يمكنه إطلاق العملية ...
بالفيديو .. «غزو العراق وحشي غير مبرر».. زلة لسان لجورج بوش تفجر موجة غضب عربية

بالفيديو .. «غزو العراق وحشي غير مبرر».. زلة لسان لجورج بوش تفجر موجة غضب عربية
للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022

للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022
العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)

العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان يدعو السويد لـ«إنهاء دعمها للتنظيمات الإرهابية»
إردوغان يدعو السويد لـ«إنهاء دعمها للتنظيمات الإرهابية»
5 قتلى في قصف استهدف حزب العمال الكردستاني في شمال العراق
5 قتلى في قصف استهدف حزب العمال الكردستاني في شمال العراق
الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية
الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان لتعزيز العلاقات الاقتصادية ...
موسكو: منع 963 أميركيا بينهم بايدن من دخول الأراضي الروسية
موسكو: منع 963 أميركيا بينهم بايدن من دخول الأراضي الروسية
أحزاب تونسية ترفض لجنة قيس سعيد لتنقيح الدستور وتتعهد بتصعيد الاحتجاجات
أحزاب تونسية ترفض لجنة قيس سعيد لتنقيح الدستور وتتعهد بتصعيد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. ......
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 ......
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون «خطأ»
إردوغان: انضمام السويد وفنلندا لعضوية الحلف الأطلسي سيكون ......
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟...
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها
كييف تتراجع عن موقفها وتدعو شولتس وشتاينماير لزيارتها...
المزيد
5 قتلى في تحطم طائرة سياحية في جنوب فرنسا
5 قتلى في تحطم طائرة سياحية في جنوب فرنسا...
بريطانيا ترغب بتسليح مولدوفا بأسلحة حديثة لحمايتها من روسيا
بريطانيا ترغب بتسليح مولدوفا بأسلحة حديثة لحمايتها من روسيا...
عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي
عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي...
أحزاب تونسية ترفض لجنة قيس سعيد لتنقيح الدستور وتتعهد بتصعيد الاحتجاجات
أحزاب تونسية ترفض لجنة قيس سعيد لتنقيح الدستور وتتعهد بتصعيد......
موسكو: منع 963 أميركيا بينهم بايدن من دخول الأراضي الروسية
موسكو: منع 963 أميركيا بينهم بايدن من دخول الأراضي الروسية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط