عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي

القاهرة - بوابة الوسط

قررت وزارة الخارجية الروسية حظر دخول زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي ترودو، وقائد سلاح الجو الكندي إريك جان كيني، و24 شخصًا آخرين، بمَن فيهم مسؤولون ومديرون.

وأرجعت، الوزارة في بيان اليوم السبت، هذه العقوبات إلى فرض كندا عقوبات ضد روسيا «أثرت ليس فقط على ممثلي الأوساط القيادية والعسكرية والتجارية، ولكن في بعض الحالات أقرب أقارب أولئك الذين انخرطوا في القائمة السوداء. يتم إغلاق الدخول إلى روسيا بشكل دائم لفئة مماثلة من المواطنين الكنديين».

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وأضاف البيان: «نحن نتحدث عن كبار المسؤولين وأقاربهم وأصدقائهم وكبار مديري المجمع الصناعي العسكري وصناعة بناء السفن وقيادة القوات المسلحة».

وأوضح البيان أنه بعد نشر هذه القائمة، سيتم إدراج المدعى عليهم في القائمة الكندية العامة للأشخاص المحظورين، ونشرها على موقع وزارة الخارجية الإلكتروني على الإنترنت.