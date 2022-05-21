موسكو: منع 963 أميركيا بينهم بايدن من دخول الأراضي الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم السبت، فرض عقوبات على 963 مواطنًا أميركيًا، بمَن فيهم الرئيس جو بايدن، وابنه هانتر، ونائبته كامالا هاريس.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه العقوبات جاءت ردًا على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة ضد روسيا، مشيرة إلى قائمة بالمواطنين الأميركيين الممنوعين بشكل دائم من دخول روسيا، حسب وكالة «سبوتنيك».

وأضاف البيان: «لا تسعى روسيا إلى المواجهة، وهي منفتحة على الحوار الصادق والاحترام المتبادل، وتفصل الشعب الأميركي، الذي نحترمه دائمًا عن السلطات التي تحرض على الخوف منا».

وفرضت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات عديدة على موسكو، ردًا على الغزو الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. وشملت العقوبات، تجميد الأصول الروسية في الخارج، واستبعاد عدد من البنوك الروسية خارج نظام «سويفت» العالمي للمعاملات المالية.