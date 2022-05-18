صندوق دفاع بقيمة 500 مليون يورو لتطوير وتحديث الجيوش الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

اقترحت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إنشاء صندوق دفاع قيمته 500 مليون يورو (525.70 مليون دولار) لمساعدة حكومات الاتحاد الأوروبي على تطوير وشراء مزيد الأسلحة معًا، موضحة أن حرب روسيا في أوكرانيا أظهرت الحاجة إلى التحديث.

وستلبي الأموال، التي ستأتي من ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل ويمكن أن تزداد أيضًا بتمويل من القطاع الخاص، الضعف الأكثر إلحاحًا في الدفاعات الجوية والبرية والبحرية، وفق «مونت كارلو» الدولية.

عمليات شراء مشتركة كوسيلة لتعزيز التعاون

وسيتطلب ذلك من حكومات التكتل إجراء عمليات شراء مشتركة كوسيلة لتعزيز التعاون، وهو أحد أهداف الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل للتغلب على سنوات من هدر الإنفاق، في ظل سعي الحكومات لتنفيذ مشاريع وطنية تؤدي إلى ازدواجية.

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ومع كون معظم دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في حلف شمال الأطلسي، ينظر إلى التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي على أنه تعزيز للأعضاء الأوروبيين في الحلف الغربي وتقليل للاعتماد على الولايات المتحدة مع استمرار إتاحة جميع الأصول لاستخدام الحلف.

وستكون أموال الطوارئ متاحة للعامين 2023 و2024 لكن يجب أن توافق عليها جميع حكومات الاتحاد الأوروبي وعددها 27.