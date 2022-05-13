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بايدن يوجه تحية لذكرى رئيس الإمارات «الشريك الحقيقي» للولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 04:00 مساء
بايدن يوجه تحية لذكرى رئيس الإمارات «الشريك الحقيقي» للولايات المتحدة
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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وجه الرئيس الأميركي جو بايدن، تحية لذكرى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفى الجمعة عن 73 عاما، قائلا إنه كان «شريكا وصديقا حقيقيا للولايات المتحدة».

وأضاف «سنكرم ذكراه بمواصلة تعزيز العلاقات بين حكومتي وشعبي الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة»، بحسب وكالة «فرانس برس»..

- الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان​

دخلت الإمارات اعتبارا من اليوم في حداد رسمي وقررت تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، إضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام.

 

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