بايدن يوجه تحية لذكرى رئيس الإمارات «الشريك الحقيقي» للولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

وجه الرئيس الأميركي جو بايدن، تحية لذكرى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفى الجمعة عن 73 عاما، قائلا إنه كان «شريكا وصديقا حقيقيا للولايات المتحدة».

وأضاف «سنكرم ذكراه بمواصلة تعزيز العلاقات بين حكومتي وشعبي الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة»، بحسب وكالة «فرانس برس»..

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دخلت الإمارات اعتبارا من اليوم في حداد رسمي وقررت تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، إضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام.