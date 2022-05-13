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الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 12:33 مساء
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. (أرشيفية، الإنترنت)
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توفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة «تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو».

تنكيس الأعلام 40 يوما لوفاة الشيخ خليفة
وأضافت في تغريدة على منصة «تويتر»: «تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله مدة 40 يوما اعتبارا من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم».

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