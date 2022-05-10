«الصحة العالمية»: سياسة «صفر كوفيد» الصينية غير قابلة للاستمرار

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الثلاثاء، من أن استراتيجية الصين القائمة على «صفر كوفيد» غير قابلة للاستمرار، مشددًا على أهمية الانتقال إلى نهج بديل.

وقال غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي، «عندما نتحدث عن استراتيجية صفر كوفيد، لا نعتقد بأنها مستدامة، نظرًا إلى سلوك الفيروس حاليًا وما نتوقعه في المستقبل»، وفق «فرانس برس».

استراتيجية «صفر كوفيد»

وفي إطار استراتيجية «صفر كوفيد» تشدد السلطات الصينية على عزل كل شخص تثبت إصابته بـ«كوفيد» في مستشفى، ما أدى إلى اكتظاظ المرافق الصحية بالمرضى حتى وإن لم تكن عوارضهم شديدة.

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وأكد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في شهر مارس الماضي، أن بلاده «ستتمسّك» باستراتيجيتها القائمة على صفر إصابات كوفيد، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي، في وقت يتفشى الوباء في الدولة الأكثر اكتظاظًا في العالم بشكل غير مسبوق منذ ظهوره.

وقال شي وفق ما نقلت عنه شبكة «سي سي تي في» الرسمية: «علينا دائمًا مواصلة منح أولوية للناس وحياتهم والتمسّك بالدقة العلمية وسياسة صفر (كوفيد) الديناميكية ووضع حد لتفشي الوباء في أقرب وقت ممكن».

الغضب من قيود الإغلاق

وعبر السكان المحليون عن الغضب من قيود الإغلاق، واستخدم البعض وسائل التواصل الاجتماعي ليشتكوا من نقص الغذاء، وجرى تخفيف سياسة لم تلقَ تأييدًا متمثلة في فصل الأطفال المصابين عن أهلهم غير المصابين بالفيروس هذا الأسبوع بعدما أثارت غضبًا عامًا، لكن تتمسك بكين بسياسة «صفر كوفيد» وهي مصممة على القضاء على تفشي الوباء في شنغهاي، وترسل إليها العاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد كتعزيزات.

وقال مسؤولون في شنغهاي، مطلع شهر أبريل الماضي، إنهم يعتزمون إجراء جولة جديدة من الفحوص على جميع سكان المدينة، وبعد ذلك يبدأ تخفيف القيود في بعض الأحياء، شرط أن تكون استوفت الشروط الصارمة بعدم وجود إصابات فيها في الأيام الـ14 الماضية.