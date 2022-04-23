بكين تحذر من ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت بكين من المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، في الأيام المقبلة بعد تسجيل 15 حالة إصابة جديدة حتى الساعة الرابعة مساء اليوم في العاصمة الصينية.



وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم السبت، أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 20 حالة في اليومين الماضيين، فيما تعهدت السلطات المحلية بإجراء المزيد من الاختبارات لمنع انتشار الفيروس، طبقًا لما ذكرته سلطات الصحة بالمدينة في بيان موجز اليوم السبت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وقال بانج شينجو، أحد المسؤولين لدى هيئة الصحة بالمدينة «لقد كان ينتشر (الفيروس) بصمت على مدى أسبوع»، مضيفًا «من المتوقع اكتشاف المزيد من حالات الإصابة وسنجري المزيد من الاختبارات».

وقالت الحكومة المحلية إنها ستغلق إحدى المدارس لمدة أسبوع وستبدأ اختبار الطلاب والعمال هناك بعد إصابة عشرة طلاب من مدرسة متوسطة بفيروس كورونا، أمس الجمعة.