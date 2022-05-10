وزارة الدفاع السريلانكية تأمر بإطلاق النار لوقف أعمال الشغب

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت وزارة الدفاع السريلانكية قواتها، الثلاثاء، بإطلاق النار مباشرة على الأشخاص المتورطين في عمليات نهب أو تخريب للممتلكات، بعد يوم من استهداف مجموعات من المتظاهرين منازل سياسيين من الحزب الحاكم.

وقالت الوزارة: «صدرت أوامر إلى قوات الأمن بإطلاق النار مباشرة لدى رؤية أي شخص ينهب ممتلكات عامة أو يضر بحياة» أشخاص، وفق «فرانس برس».

إدانة أممية للعنف المتصاعد

ودانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الثلاثاء، «أعمال العنف المتصاعدة» في سريلانكا، التي تشهد أزمة اقتصادية حادة، ودعت السلطات للحؤول دون وقوع مزيد الاضطرابات.

وعبرت باشليه عن «القلق العميق إزاء تصاعد أعمال العنف في سريلانكا بعد أن هاجم أنصار رئيس الوزراء متظاهرين سلميين في كولومبو، أمس، وما أعقب ذلك من أعمال عنف من جانب حشود ضد أعضاء من الحزب الحاكم»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ودانت المفوضة الأممية «جميع أعمال العنف»، ودعت السلطات إلى «إجراء تحقيق مستقل ودقيق وشفاف في جميع الهجمات التي وقعت».

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اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي رئيس الحكومة

واستقال رئيس وزراء سريلانكا، ماهيندا راجاباكسا، أمس الإثنين، بعيد وقوع «اشتباكات عنيفة» بين مؤيديه والمتظاهرين المناهضين للحكومة، أسفرت عن إصابة 78 شخصًا بجروح، وفق الناطق باسمه، روهان ويليويتا.

ونقلت «فرانس برس» ويليويتا قولهما إن ماهيندا البالغ من العمر 76 عامًا أرسل خطاب استقالته إلى شقيقه الأصغر الرئيس غوتابايا راجاباكسا، ما يمهد الطريق أمام تشكيل «حكومة وحدة جديدة».