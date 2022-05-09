إطلاق أعيرة نارية من منزل رئيس وزراء سريلانكا إثر اقتحام آلاف المتظاهرين بوابته الرئيسية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت أعيرة نارية أطلقت الاثنين من داخل مقر الإقامة الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا إثر اقتحام آلاف المتظاهرين بوابته الرئيسية وإضرامهم النار في شاحنة متوقفة.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لصدّ المتظاهرين الغاضبين بعد أن هاجمهم في وقت سابق الإثنين موالون لرئيس الوزراء المستقيل ماهيندا راجاباكسا، بحسب «فرانس برس».

وأكدت مصادر في الشرطة إطلاق أعيرة نارية في الهواء لمنع المحتجين من تجاوز الحزام الأمني داخل مقر الإقامة حيث لا يزال راجاباكسا مع العديد من المقربين منه بعيد إعلانه استقالته.

اشتباكات عنيفة بين مؤيديه والمتظاهرين المناهضين

واستقال رئيس وزراء سريلانكا، ماهيندا راجاباكسا، قفي وقت سابق الإثنين، بُعيد وقوع اشتباكات عنيفة بين مؤيديه والمتظاهرين المناهضين للحكومة، أسفرت عن إصابة 78 شخصا بجروح، وفق الناطق باسمه، روهان ويليويتا. وقال ويليويتا إن ماهيندا البالغ من العمر 76 عاما أرسل خطاب استقالته إلى شقيقه الأصغر الرئيس غوتابايا راجاباكسا، ما يمهد الطريق أمام تشكيل «حكومة وحدة جديدة».

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وتُوفي نائب من الحزب الحاكم في سريلانكا، الإثنين، بعيد اشتباك مع محتجين مناهضين للحكومة خارج العاصمة، حسبما قالت الشرطة، في حين أُصيب العشرات في أعمال عنف في كولومبو. وأشارت الشرطة إلى أن النائب، أماراكيرثي أتوكورالا، أطلق النار، وأصاب شخصين بجروح بالغة، كانا يعترضان سيارته في نيتامبوا، ووُجد ميتا لاحقا بعدما حاول الاختباء في مبنى قريب.