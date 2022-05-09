بايدن يوقع على إجراء لتسريع إيصال الأسلحة إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

وقَّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، بحضور صحفيين قانونًا يسمح بتسريع إيصال المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، مفعّلًا بذلك آلية يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية.

وقال بايدن إن القانون الذي وقَّعه في المكتب البيضاوي يرمي إلى مساعدة الأوكرانيين في «القتال دفاعًا عن بلادهم وديمقراطيتهم بوجه الحرب الوحشية التي يشنها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين»، بحسب «فرانس برس».

وأقر سيد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات دعمًا لأوكرانيا، لكنه أكد أن «الرضوخ للعدوان كلفته أكبر».

مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة الماضي، تقديم مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا تشمل خصوصًا ذخائر مدفعية وأجهزة رادار، لكنه حذر من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة أشرفت على النفاد، داعيًا الكونغرس إلى رصد مبالغ إضافية.

- بايدن يعلن تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بينها ذخائر وأجهزة رادار

- بايدن سيناقش عقوبات «إضافية» محتملة على روسيا مع مجموعة السبع

وقال بايدن: «أعلن حزمة إضافية من المساعدات الأمنية التي ستوفر لأوكرانيا مزيد الذخائر المدفعية وأجهزة الرادار وغيرها من المعدات»، فيما أشار مسؤول أميركي رفيع إلى أن الحزمة بقيمة 150 مليون دولار.