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40 مليون شخص افتقدوا الأمن الغذائي خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 مايو 2022, 09:32 مساء
40 مليون شخص افتقدوا الأمن الغذائي خلال 2021
سيدات في إفريقيا حيث يعانون من غياب مياه الشرب الصالحة للاستخدام الآدمي (فرانس برس)
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طال انعدام الأمن الغذائي الحاد ما يقرب من 40 مليون شخص إضافي في العام 2021، ليصل عددهم إلى نحو 200 مليون، بسبب النزاعات والأزمات المناخية والاقتصادية، وفق ما حذرت الأمم المتحدة الأربعاء.

وفي تقرير يتعلق بأزمة الغذاء، أوردت المنظمة أنه في العام الماضي، عانى 193 مليون شخص في 53 دولة انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي أنهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة للبقاء على قيد الحياة. ولكن حتى مع المساعدات الغذائية، واجه الكثيرون سوء التغذية الحاد، وهم غير قادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية.

يشمل التصنيف المستويات من 3 إلى 5 من مقياس الأمن الغذائي الدولي: «أزمة» و«طوارئ» و«كارثة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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منذ العام 2016، عندما جرى نشر هذا التقرير لأول مرة من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي، استمر العدد في الازدياد.

لا يشمل تقرير العام 2021 الحرب في أوكرانيا
ولا يشمل تقرير العام 2021 الحرب في أوكرانيا التي تشي بتفاقم هشاشة البلدان التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الحبوب أو الأسمدة الروسية والأوكرانية، مثل الصومال.

وتشير التقديرات للعام 2022 التي تشمل في هذه المرحلة 42 دولة فقط من أصل 53 دولة معنية، إلى أن من 179 إلى 181.1 مليون شخص قد يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد.

تؤكد منظمة الأغذية والزراعة: «لقد أبرزت الحرب بالفعل الطبيعة المتشابكة وهشاشة النظم الغذائية»، محذرة من أن «الآفاق المستقبلية ليست جيدة».

وتضيف: «إذا لم يتم بذل المزيد لدعم المناطق الريفية، فإن حجم الضرر المرتبط بالجوع وتدهور مستويات المعيشة سيكون هائلا. هناك حاجة إلى عمل إنساني عاجل على نطاق واسع».

ثالوث الأزمات
وتوضح أن الزيادة المسجلة في العام 2021 تنبع من «مجموعة ثلاثية سامة من النزاعات والظواهر المناخية الشديدة والصدمات الاقتصادية».

وتتسبب النزاعات بتعريض 139 مليون شخص للخطر، لا سيما في البلدان التي تعاني أزمات سياسية وإنسانية، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وأفغانستان واليمن، الأكثر تضررًا.

ويعود السبب الرئيسي للجوع الحاد بالنسبة لـ30.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم إلى الصعوبات الاقتصادية المرتبطة بوباء كوفيد-19، وإن كانت أقل حدة مما كانت عليه في العام 2020.

وأوضحت الأمم المتحدة أن أرقامها ارتفعت بسبب توسيع تغطيتها الجغرافية التي تشمل دولًا جديدة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وستكون هناك حاجة إلى 1.5 مليار دولار من المساعدات المالية للتحرك الآن من أجل الاستفادة من موسم البذر لزيادة الإنتاج في المناطق المعرضة للخطر، وفقًا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة التي ستعقد اجتماعًا لهذه الغاية الأربعاء.

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