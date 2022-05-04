المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

تقترح المفوضية الأوروبية، معاقبة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، في إطار حزمة سادسة من الإجراءات ردًا على غزو أوكرانيا، كما ورد في وثيقة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، الأربعاء.

وتشمل اللائحة الجديدة، التي تحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء، أسماء 58 شخصية خاضعة للعقوبات، من بينهم عدد من العسكريين الروس، بالإضافة إلى زوجة وابنة ونجل المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

حظر تدريجي على النفط الروسي

وفي وقت سابق الأربعاء، اقترحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، فرض حظر تدريجي على النفط ومشتقات النفط الروسية، واستبعاد ثلاثة مصارف روسية إضافية، من نظام سويفت العالمي، منها مصرف «سبيربنك»، في إطار حزمة جديدة من العقوبات.

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وقالت دير لايين، أمام البرلمان الأوروبي إن استهداف «مصارف روسية ذات أهمية نظامية أساسية للنظام المصرفي الروسي»، يعزّز «عزل روسيا بشكل كامل» ويضعف من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.