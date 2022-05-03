الجيش الأوكراني يعلن «هجوما عنيفا» روسيا على مصنع آزوفستال في ماريوبول (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتيبة آزوف أن روسيا شنت، اليوم الثلاثاء، «هجومًا عنيفًا» مدعّمًا بالدبابات والمشاة على مصنع آزوفستال وهو آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الجنوبية، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال نائب قائد كتيبة آزوف التي تؤمن حماية المصنع، سفياتوسلاف بالامار، في فيديو نُشر على تلغرام «يجري هجوم عنيف على أراضي آزوفستال بدعم من العربات المدرعة والدبابات ومحاولات إنزال القوات بمساعدة القوارب وعدد كبير من عناصر المشاة».

أكثر من 200 مدني لا يزالون يتحصنون في مصنع آزوفستال

وقال رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية، فاديم بويتشينكو، الثلاثاء، إن أكثر من 200 مدني لا يزالون يتحصنون مع مقاتلين في مصنع آزوفستال الضخم للصلب بالمدينة.

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وتابع بويتشينكو، أن نحو مئة ألف مدني في المجمل لايزالون داخل المدينة التي تحتلها القوات الروسية.

وبوشرت عملية الإجلاء من مجمع آزوفستال السبت الماضي بالتنسيق بين أوكرانيا وروسيا عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ إذ خرج من المنشأة العشرات من المدنيين، على أن تستمر العملية اليوم، بحسب الجانب الأوكراني.