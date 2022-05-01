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موسكو: إجلاء مدنيين من آزوفستال في ماريوبول و«تسليم» بعضهم للأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 07:29 مساء
موسكو: إجلاء مدنيين من آزوفستال في ماريوبول و«تسليم» بعضهم للأمم المتحدة
مقاتلون موالون لروسيا في ماريوبول الأوكرانية. (الإنترنت)
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن نحو ثمانين مدنيًا تم إجلاؤهم من مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا، وتم «تسليم» بعضهم للأمم المتحدة بناء على رغبتهم.

وقالت الوزارة في بيان «تم إجلاء ثمانين مدنيًا بينهم نساء وأطفال»، موضحة أن «من رغبوا في التوجه إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام كييف تم تسليمهم لممثلين للأمم المتحدة»، وفق «فرانس برس».

إجلاء من مصنع آزوفستال في ماريوبول
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن عملية الإجلاء من مصنع آزوفستال في ماريوبول، المدينة الساحلية الاستراتيجية المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا، «بدأت» ونحو مئة مدني يتوجّهون إلى «الأراضي التي تسيطر عليها» أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي في تغريدة أن «عملية إجلاء المدنيين من آزوفستال بدأت. مجموعة أولى تضمّ نحو مئة شخص تتوجه إلى الأراضي التي تسيطر عليها (أوكرانيا). غدًا سنستقبلهم في زابوريجيا».

نقل عشرين مدنيًا
خرج عشرون مدنيًا، السبت، من مجمع «آزوفستال»، حيث تتحصن آخر القوات الأوكرانية في ميناء ماريوبول على البحر الأسود، على أن يتجهوا إلى زابوريجيا، حسبما أعلنت كتيبة آزوف التي تؤمن حماية الموقع. وقال نائب قائد كتيبة آزوف، سفياتوسلاف بالامار، «نُقل عشرون مدنيًا هم نساء وأطفال إلى مكان مناسب، ونأمل بأن يتم إجلاؤهم إلى زابوريجيا الواقعة في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا».

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وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، أمس الجمعة، أنه جرى التخطيط «لعملية» إجلاء المدنيين المتحصنين في مجمع آزوفستال الصناعي الذي تحاصره القوات الروسية في ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا. وقالت الرئاسة في بيان: «جرى التخطيط لعملية من أجل إخراج المدنيين من المصنع اليوم».

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