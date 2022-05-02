بالصور: ملايين المسلمين في العالم يؤدون صلاة عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط

أدى ملايين المسلمين حول العالم، صباح الإثنين، صلاة عيد الفطر، في عدد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية، والتي أعلنت اليوم أول أيام العيد، ومنها ليبيا والإمارات والبحرين والسودان والصومال والعراق والكويت والسعودية واليمن وتركيا وتونس وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان ومصر وموريتانيا.



وبينما تحتفل الهند وباكستان وبنغلاديش وإيران بعيد الفطر يوم غد الثلاثاء، بدأ أول أيام عيد الفطر، الأحد، في كل من أفغانستان والنيجر ومالي.

صلاة العيد في ليبيا

في ليبيا، أدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ووزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فتح الله الزني، وعدد من المسؤولين بالحكومة، صلاة العيد في ميدان الشهداء بطرابلس بين جموع المصلين.

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رحب خطيب صلاة العيد بالمنفي لتأديته الصلاة مع المواطنين في الميدان، ومشاركته فرحتهم بالعيد، مؤكدا في خطبته أهمية المصالحة الوطنية، التي تسهم في تحقيق الاستقرار والتسامح بين أبناء الوطن.

200 ألف يصلون العيد في المسجد الأقصى

وتوافد آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، في أجواء مفعمة بالفرح والسعادة التي غمرت القلوب في أول أيام عيد الفطر السعيد.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، صور وفيديوهات آلاف المصلين وهم يؤدون الصلاة في المسجد المبارك وفي ساحاته.

وأدى نحو 200 ألف مصل صلاة العيد في المسجد الأقصى بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «شهاب».

صلاة العيد في المسجدين الحرام والنبوي

وفي خطبة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام، قال إمام وخطيب المسجد، الشيخ عبدالله بن عواد الجهني، إن الله رفع الغُمة «فيروس كورونا المستجد كوفيد-19» وأسعد بفضله الأمة، وأضاف الجهني: «لا تتألموا من رحيل شهر رمضان فسوف يعود، واعلموا أنه ما زال في العمر بقية لركعة وفرصة لدمعة».

وفي «المسجد النبوي»، أدى أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة، سعود بن خالد الفيصل، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد رسول الله، فيما أمّ الصلاة، إمام وخطيب «المسجد النبوي»، الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي مصر أدى ملايين المواطنين صلاة العيد في الجوامع والساحات، فيما أدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، شعائر الصلاة في مسجد المشير طنطاوي.

وفي سورية صلى الرئيس السوري بشار الأسد في رحاب جامع سيدنا الحسن بحي الميدان في العاصمة دمشق، بينما انتشرت مكبرات الصوت نداء لصلاة العيد في كل مكان بالبلاد وصلى ملايين السوريين صلاة عيد الفطر المبارك.

وفي البحرين، أدى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد «قصر الصخير»، وولي العهد، الأمير سلمان بن حمد، فيما تحدث الشيخ محمد على بوجندل في خطبة العيد عن المعاني السامية والعظيمة لعيد الفطر المبارك، والتي تتجلى فيها قيم الأخوة والمودة والتراحم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا».

وفي الكويت، امتلأت المساجد والساحات المفتوحة بالمصلين، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وتعالت تكبيرات صلاة العيد في كافة أرجاء البلاد، وفقا لما ذكرته جريدة «القبس» الكويتية.

وفي الإمارات، أدى حاكم الشارقة، الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، صباح الإثنين، صلاة عيد الفطر المبارك بمصلى البديع، كما أدى الصلاة، ولي عهد، نائب حاكم الشارقة سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي،، فيما دعا الخطيب بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عبدالله الحمادي في خطبة العيد، إلى صلة الأرحام وبر الوالدين ومواصلة الأهل في كل الأوقات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

صلاة عيد الفطر في بيشاور، باكستان, (الإنترنت)

احتفالات عيد الفطر في قرغيزستان. (الإنترنت)

صلاة عيد الفطر في كوالالمبور, ماليزيا. (الإنترنت)

صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى. (وكالة شهاب)

صلاة عيد الفطر المبارك خارج مسجد الأمين في وسط بيروت. (الإنترنت)