روسيا تؤكد تنفيذها ضربة جوية «عالية الدقة» على كييف خلال زيارة غوتيريس

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أنها نفذت ضربة جوية على كييف «عالية الدقة»، خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للعاصمة الأوكرانية.

وقالت الوزارة، خلال إحاطتها اليومية حول الصراع في أوكرانيا، «دمرت أسلحة جوية بعيدة المدى وعالية الدقة لقوات الجو الروسية، مباني شركة أرتيوم للصواريخ والفضاء في كييف»، وفق وكالة «فرانس برس».

ومساء الخميس، تعرضت كييف لقصف، في الوقت الذي كان الأمين العام للأمم المتحدة يزورها، في أول ضربات من نوعها تستهدف العاصمة الأوكرانية منذ منتصف أبريل الجاري.

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ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مراسليها قولهم إنهم شاهدوا نيرانا تلتهم طابقا في أحد مباني العاصمة ونوافذ محطمة، في حين انتشرت في المكان أعداد كبيرة من عناصر الأمن والإسعاف.

من جهته، أكد فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، عبر تطبيق تلغرام أن «ضربتين» استهدفتا أحد أحياء العاصمة.

غوتيريس كان قريبا من القصف

فيما قال ناطق باسم الأمم المتحدة إن غوتيريس وأفراد فريقه «صدموا» بمدى قرب القصف الروسي الذي استهدف وسط كييف الخميس من مكان وجودهم خلال زيارتهم العاصمة الأوكرانية، مؤكدا أنهم جميعا «بخير».

وأضاف الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة الإنساني، سافيانو أبرو، في تصريح إلى «فرانس برس»: «إنها منطقة حرب، ولكن وقوع (القصف) قربنا هو أمر صادم»، من دون أن يحدد مدى قربهم من المبنى السكني الذي استهدفه قصف صاروخي مخلفا ثلاثة جرحى.