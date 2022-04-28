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الأمم المتحدة: الضربة الصاروخية على كييف كانت قريبة من مكان غوتيريس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 11:43 مساء
الأمم المتحدة: الضربة الصاروخية على كييف كانت قريبة من مكان غوتيريس
الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس يتفقد الدمار جراء الحرب في أوكرانيا (تويتر)
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قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس وأفراد فريقه «صدموا» بمدى قرب القصف الروسي الذي استهدف وسط كييف الخميس من مكان وجودهم خلال زيارتهم العاصمة الأوكرانية، مؤكدا أنهم جميعا «بخير».

وصرح سافيانو أبرو المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة الإنساني لـ«فرانس برس»: «إنها منطقة حرب، ولكن وقوع (القصف) قربنا هو أمر صادم»، من دون أن يحدد مدى قربهم من المبنى السكني الذي استهدفه قصف صاروخي مخلفا ثلاثة جرحى.

- قصف يستهدف كييف خلال زيارة غوتيريس
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وتعرضت كييف لقصف، مساء الخميس، في الوقت الذي كان أنطونيو غوتيريس يزورها، في أول ضربات من نوعها تستهدف العاصمة الأوكرانية منذ منتصف أبريل الجاري.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مراسليها قولهم إنهم شاهدوا نيرانًا تلتهم طابقًا في أحد مباني العاصمة ونوافذ محطّمة، في حين انتشرت في المكان أعداد كبيرة من عناصر الأمن والإسعاف.

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