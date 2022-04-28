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غوتيريس من كييف: لن نستسلم للغزو الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 09:22 مساء
غوتيريس من كييف: لن نستسلم للغزو الروسي
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف. الخميس 28 أبريل 2022 (الأمم المتحدة)
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تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بمواصلة الضغط من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بينما تعمل الأمم المتحدة على خطوات فورية لإنقاذ الأرواح وتقليل معاناة الشعب الأوكراني.

وقال غوتيريس، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف: «أنا هنا لأقول لكم، سيدي الرئيس ولشعب أوكرانيا: لن نستسلم».

وتابع: «لقد شاهدت ذلك بوضوح شديد اليوم حول كييف: الخسائر غير المعقولة في الأرواح، والدمار الهائل، والانتهاكات غير المقبولة لحقوق الإنسان وقوانين الحرب»، وفق موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

غوتيريس يدعو الجنائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات
ودعا إلى ضرورة أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية وآليات الأمم المتحدة الأخرى بعملها، لكي تكون هناك مساءلة حقيقية، مشددًا على أن موقف الأمم المتحدة واضح، بالتأكيد على أن «غزو روسيا لأوكرانيا هو انتهاك لوحدة أراضيها وميثاق الأمم المتحدة».

وأردف: «أنا هنا للتركيز على الطرق التي يمكن بها للأمم المتحدة أن توسع دعمها لشعب أوكرانيا، وإنقاذ الأرواح، وتقليل المعاناة، والمساعدة في إيجاد طريق السلام».

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وواصل غوتيريس: «أريد أن يعرف الشعب الأوكراني أن العالم يراك ويسمعك ويخشى صمودك وتصميمك. كما أعلم أن كلمات التضامن ليست كافية. أنا هنا للتركيز على الاحتياجات على الأرض وتوسيع نطاق العمليات».

الأمم المتحدة تستهدف تقديم مساعدات لـ8.7 مليون أوكراني بنهاية أغسطس
وقال إن الأمم المتحدة قدمت، حتى الآن، مساعدات إنسانية إلى 3.4 مليون شخص داخل أوكرانيا، لافتًا إلى أن الهدف هو مضاعفة هذا العدد إلى 8.7 مليون بنهاية أغسطس.

وأكد أن بعض التقديرات الأخيرة تظهر سيناريو أسوأ، حيث قد يحتاج حوالي 25 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية بحلول نهاية هذا العام. وأوضح «نحن بصدد توسيع نطاق مساعدتنا النقدية - بتوزيع 100 مليون دولار شهريًا، لتصل إلى 1.3 مليون شخص بحلول مايو، وتغطي 2 مليون بحلول أغسطس».

وتابع: «هذه ليست عملية إنسانية نموذجية للأمم المتحدة في بلد نام، مع الكثير من مشاكل الحكم والكثير من الصعوبات. أوكرانيا دولة ذات حكومة ونظام دعم لمواطنيها، وبالتالي فإن دور الأمم المتحدة لا يحل محل هذا النظام، بل هو دعم الحكومة لدعم شعب أوكرانيا».

.. وماذا عن اللاجئين؟
ومع وجود أكثر من 12 مليون أوكراني فروا من ديارهم، قال غوتيريس: «ندعم البلدان المضيفة التي استقبلت بسخاء أكثر من 5 ملايين لاجئ. ولكن الأهم من ذلك أننا نعمل على زيادة قدرتنا على تلبية احتياجات 7.7 مليون شخص نزحوا داخل البلاد بناءً على المسح الأخير الذي أجرته المنظمة الدولية للهجرة».

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تقدم الإمدادات الطبية لرعاية الإصابات والطوارئ لأكثر من 7 ملايين شخص، كما يجرى تكثيف الجهود لتقديم الرعاية الصحية العاجلة والمأوى في حالات الطوارئ والمياه والصرف الصحي وحماية الأطفال وإنهاء العنف القائم على نوع الجنس، بالتنسيق مع الحكومة الأوكرانية.

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