روسيا تعلن تدمير 6 مستودعات أسلحة و76 منشأة عسكرية أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن الجيش أطلق صواريخ على ستة مستودعات أسلحة ووقود في أوكرانيا فدمرها.

وأضافت الوزارة أن روسيا قصفت 76 منشأة عسكرية أوكرانية.

ولم يصدر أي رد فعل بعد من أوكرانيا على التصريحات الروسية التي لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.

- قصف يستهدف كييف خلال زيارة غوتيريس

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مراسليها في وقت سابق اليوم قولهم إنهم شاهدوا نيرانًا تلتهم طابقًا في أحد مباني العاصمة ونوافذ محطّمة، في حين انتشرت في المكان أعداد كبيرة من عناصر الأمن والإسعاف.

كما أكد فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، عبر تطبيق تلغرام أن «ضربتين» استهدفتا أحد أحياء العاصمة.

يأتي هذا القصف في الوقت الذي كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يزورها، في أول ضربات من نوعها تستهدف العاصمة الأوكرانية منذ منتصف أبريل الجاري.