السجن 18 عاما لزوج عمة العاهل الأردني في قضية فساد

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت محكمة أردنية، اليوم الأربعاء، حكما جديدا بحق وليد الكردي زوج عمة الملك عبدالله الثاني، بالسجن 18 عاما وبدفع غرامة تقارب قيمتها 268 مليون دولار في قضية تتعلق بالفساد.

وقال مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» إن محكمة جنايات الفساد أصدرت حكما بحق الكردي، رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات ومديرها التنفيذي السابق، بـ«السجن 18 عاما وإلزامه بدفع 190 مليون دينار (نحو 268 مليون دولار) للشركة». وبحسب المصدر «أدين الكردي (زوج عمة الملك الأميرة بسمة) بتهمة استثمار الوظيفة في ستة عقود تعدين بمنجم الشيدية في معان جنوب المملكة».

تفاصيل قضية زوج عمة العاهل الأردني

ودانت المحكمة كذلك أربعة متهمين آخرين في القضية بالتهاون بواجبات الوظيفة وأصدرت بحقهم أحكاما بالسجن لثلاثة أشهر ودفع غرامة قيمتها ألف دينار (1410 دولارات). وكانت صدرت بحق الكردي، الفار من وجه العدالة، عدة أحكام غيابيا في قضايا منفصلة تتعلق بالفساد. ويعد الحكم الصادر الأربعاء ثاني أكبرها في مدة السجن إذ صدر بحقه صيف العام 2013 حكما بالسجن 22 عاما ودفع غرامة قيمتها نحو 356 مليون دولار بعد ادانته باستثمار الوظيفة في تجاوزات ببيع الفوسفات.

وسبق ذلك حكم آخر بالسجن 15 عاما وغرامة قدرها 31 مليون دينار (قرابة 44 مليون دولار)، بعد إدانته باستثمار الوظيفة أيضا في عقود شحن بحري. وقررت المحكمة في يناير 2013 الحجز على أموال الكردي المقيم في بريطانيا. شهد الأردن تظاهرات واحتجاجات اندلعت العام 2011، وتراجعت وتيرتها إلى أن خفتت في السنوات الأخيرة، طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.