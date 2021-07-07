البيت الأبيض: بايدن يستقبل ملك الأردن في 19 يوليو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 يوليو 2021, 08:41 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن (يسار)، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (يمين). (الإنترنت)

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 19 يوليو في واشنطن، وهي «مناسبة للتطرق إلى عديد التحديات التي تواجه الشرق الأوسط»، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأربعاء.

وذكر بيان البيت الأبيض أن الزيارة التي ستشارك فيها الملكة رانيا، وولي العهد الأمير حسين، «ستؤكد الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والأردن، الحليف والشريك الرئيسي»، وفق «فرانس برس».

وأضاف أن واشنطن تتطلع إلى «تعزيز التعاون الثنائي في الميدان السياسي، وكذا الأمني والاقتصادي».

وكانت المملكة الأردنية واجهت في أبريل أزمة غير مسبوقة طوال تاريخها، فيما تحدثت السلطات عن «مؤامرة» تهدف إلى زعزعة استقرار العرش.

ومن المقرر أن تبت محكمة أردنية، الخميس، في شأن مسؤوليْن سابقيْن رفيعيْن اتُّهما بالسعي لانقلاب يطيح الملك لمصلحة أخيه غير الشقيق، الأمير حمزة.

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