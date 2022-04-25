بولندا تعلن إرسال دبابات إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي، اليوم الإثنين، إن بلاده أرسلت دبابات إلى أوكرانيا، من دون أن يقدم مزيد التفاصيل.

وطالبت بولندا مرارًا الغرب بتقديم مزيد الأسلحة إلى أوكرانيا، خاصة الأسلحة الثقيلة، مع مواصلة القوات الروسية هجومها على هذا البلد.

وردًا على سؤال عما إذا كانت بولندا أرسلت أو سترسل دبابات إلى أوكرانيا، اكتفى مورافيسكي بالقول «نعم». وأحجم عن ذكر أي تفاصيل أخرى بما في ذلك عدد الدبابات التي أُرسلت، وفق ما أفادت وكالة «رويترز».

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كانت بولندا أعلنت في مارس أنها مستعدة لنشر كل طائراتها الحربية من طراز «ميغ-29» في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا ووضعها تحت تصرف الولايات المتحدة، لكن واشنطن رفضت هذا العرض المفاجئ.