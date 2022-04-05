بولندا توقع على شراء 250 دبابة من طراز «أبرامز» بقيمة 4.74 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

وقع وزير الدفاع البولندي، الثلاثاء، على شراء 250 دبابة هجومية من طراز «أبرامز» بنسختها الأخيرة، بمبلغ إجمالي قدره 4.74 مليار دولار، في إطار صفقة أُعلن عنها العام الماضي.

قال ماريوش بلاشتشاك خلال مراسم بثها التلفزيون إن «الصفقة تتضمن شراء 250 دبابة هجومية من طراز أبرامز، ومركبات إنقاذ مصفحة ومركبات جسور هجومية (...) وأنظمة تدريب ولوجستية وكمية كبيرة من الذخائر». وأضاف أن «قيمة الصفقة تبلغ 4.74 مليار دولار»، وفق «فرانس برس».

250 دبابة هجومية

وتشمل 250 دبابة هجومية من طراز أبرامز نسخة M1A2 SEPv3 مصنعة من قبل الشركة الأميركية «جنرال دايناميكس» و26 مركبة إنقاذ مصفحة من طراز Hercules M882 و17 مركبة جسر هجوم من طراز M1110، وفقا لوسائل إعلام بولندية.

وأشار الوزير إلى أن الدبابات التي سيجري تسليم أول 28 منها إلى بولندا هذا العام، ستُنشر شرق نهر فيستولا من أجل «ردع المعتدي المحتمل».

وشدد على أن «الجميع يدرك ما يحدث خلف حدودنا الشرقية» في أوكرانيا التي تواجه منذ أكثر من شهر الغزو الروسي. ومن المقرر تسليم مجمل هذه المعدات الثقيلة بحلول العام 2026.