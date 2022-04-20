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روسيا تجري أول تجربة ناجحة على أحدث صاروخ بالستي من طراز «سارمات»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 05:45 مساء
روسيا تجري أول تجربة ناجحة على أحدث صاروخ بالستي من طراز «سارمات»
صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق الصاروخ البالستي العابر للقارات
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أعلن الجيش الروسي، الأربعاء، أنه أجرى أول تجربة ناجحة على صاروخ بالستي عابر للقارّات من طراز «سارمات»، وهو سلاح من جيل جديد ومداه بعيد جدًا ووصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه «لا مثيل له».

وقال بوتين في كلمة بُثّت عبر التلفزيون «هذا حقًا سلاح فريد سيعزّز القدرة العسكرية لقواتنا المسلحة، وسيضمن أمن روسيا في مواجهة التهديدات الخارجية وسيدفع أولئك الذين يحاولون تهديد بلدنا بخطاب متفلّت وعدواني إلى التفكير مرتين»، وفق «فرانس برس».

 «تحقيق كافة الأهداف المطروحة»
وأكدت وزارة الدفاع في بيان لها أن الصاروخ أطلق بنجاح في الساعة الـ15:12 من اليوم من نفق في مطار «بليسيتسك» الفضائي في مقاطعة أرخانغيلسك شمال البلاد، مشيرة إلى تحقيق كافة الأهداف المطروحة خلال عملية الإطلاق التجريبي.

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ولفتت الوزارة إلى أن الرؤوس الحربية التدريبية وصلت إلى منطقة محددة في معسكر «كورا» في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد، لافتة إلى أن هذه هي أول عملية إطلاق خلال برنامج اختبارات «سارمات».

وشددت الوزارة على أن الصاروخ الجديد يتمتع بـ«مواصفات فريدة تتيح له اختراق كل منظومات الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية»، موضحة أن «سارمات» يعد الصاروخ الأقوى والأبعد مدى على مستوى العالم و«سيعزز بشكل ملموس القدرات القتالية للقوات النووية الاستراتيجية الروسية».

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