لماذا ألغت الولايات المتحدة تجربة الصاروخ البالستي العابر للقارات «مينيتمان 3»؟

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن سلاح الجو الأميركي، الجمعة، أن الجيش الأميركي ألغى تجربة لصاروخه البالستي العابر للقارات «مينيتمان 3» بعدما أعلن البدء في إرجائها في محاولة لتخفيف التوترات النووية مع روسيا في ظل الحرب في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) البدء بتأجيل التجربة في مطلع شهر مارس الماضي بعد أن قالت روسيا إنها أعلنت حالة التأهب القصوى في قواتها النووية، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو».

إلغاء تجربة الصاروخ «إل.جي.إم-30جي مينيتمان 3»

وقالت واشنطن في ذلك الوقت إن من المهم بالنسبة لكل من الولايات المتحدة وروسيا أن «تأخذا بعين الاعتبار الخطر الذي يمثله سوء التقدير وأن تتخذا من الخطوات ما يحد من هذه الأخطار».

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لكن واشنطن عبرت على الملأ عن نيتها تأجيل التجربة فقط «لبعض الوقت» لا أن تلغيها. وقالت الناطقة باسم سلاح الجو، آن ستيفانيك، إن قرار إلغاء تجربة الصاروخ «إل.جي.إم-30جي مينيتمان 3» صدر لنفس الأسباب التي من أجلها تم التأجيل في بادئ الأمر.