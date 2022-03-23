روسيا: لن نستخدم السلاح النووي إلا في حال واجهنا «خطرا وجوديا»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لشبكة «سي إن إن» إن روسيا لن تستخدم السلاح النووي في سياق الحرب مع أوكرانيا إلا إذا واجهت «تهديدا وجوديا».

وأضاف بيسكوف «لدينا مفهوم للأمن الداخلي، وهو علني. يمكنكم قراءة كل الأسباب التي تدفع إلى استخدام الأسلحة النووية. لذلك إذا كان هناك تهديد وجودي لبلدنا، فيمكن استخدامها وفقا لمفهومنا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وطلبت مراسلة «سي إن إن»، كريستيان أمانبور، من بيسكوف أن يوضح إذا كان «واثقًا» أو «مقتنعًا» بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي هو قريب جداً منه، لن يستخدم السلاح النووي في أوكرانيا.