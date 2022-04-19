جونسون يعتذر «بلا تحفظ» أمام البرلمان عن فضيحة «بارتي غيت»

القاهرة - بوابة الوسط

قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، اعتذارًا «بلا تحفظ» أمام النواب بعدما فرضت عليه الشرطة غرامة لخرقه قيود مكافحة «كوفيد-19» في يونيو 2020.

وأثناء اعتذاره، قال جونسون: «لم يخطر ببالي حينها أو حتى بعد ذلك» أن مشاركته في تجمع لمناسبة عيد ميلاده في «داونينغ ستريت» «يمكن أن تشكل انتهاكًا للقواعد» التي كان معمولًا بها آنذاك. وأضاف: «لقد ارتكبت خطأ، واعتذر عنه بلا تحفظ»، وفق «فرانس برس».

وجونسون هو أول رئيس حكومة بريطاني يعاقب لخرقه القانون أثناء توليه منصبه. وبسبب العطلة البرلمانية لعيد الفصح، لم يواجه زعيم حزب المحافظين نوابًا منذ أن اضطر لدفع غرامة قدرها 50 جنيهًا استرلينيًا (60 يورو) قبل أسبوع، بسبب حفلة نظمت كمفاجأة له في عيد ميلاده السادس والخمسين في 19 يونيو 2020 في مقر الحكومة في 10 «داونينغ ستريت».

التقليل من أهمية الفضيحة

وحاول جونسون التقليل من أهمية الفضيحة التي أثارت غضب البريطانيين، بتناوله بعد بضع دقائق موضوع الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال: «أعرف أن الكثير من الأشخاص يشعرون بالغضب وخيبة الأمل، وأشعر بالتزام أكبر لاحترام أولويات البريطانيين والرد على هجوم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الهمجي على أوكرانيا».

وبعدما كان في فترة ما على وشك السقوط، يستفيد بوريس جونسون من الأوضاع الدولية التي تبرز دوره في الخط الأمامي للعقوبات الغربية ضد روسيا بعد غزوها أوكرانيا. ويرى عدد كبير من أعضاء معسكره أنه من غير المناسب محاولة طرده من رئاسة الحكومة في خضم الأزمة حول أوكرانيا.

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وقال زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر، الثلاثاء، إن زعيم حزب المحافظين «غير أمين وغير قادر على التغيير»، معتبرًا جونسون «شخصًا بلا حياء». وحث ستارمر المحافظين على التخلص من زعيمهم لإعادة «الحشمة والصدق والنزاهة» إلى السياسة البريطانية.

وعلى ما يبدو لم ينتهِ هذا المسلسل الذي أغضب البريطانيين المنهكين من التضحيات والقيود التي اضطروا لتحملها في مواجهة الوباء.

أخطاء في القيادة والحكم»

وتواصل شرطة لندن، التي فرضت حتى الآن أكثر من خمسين غرامة، تحقيقاتها. وعند اكتمال تحقيق الشرطة، سيواجه بوريس جونسون نتائج توصلت إليها الموظفة الحكومية العليا سو غراي، التي تحدثت في تقرير تمهيدي عن «أخطاء في القيادة والحكم».

وسيناقش أعضاء البرلمان البريطاني، الخميس، ما إذا كان جونسون ضلل البرلمان عن قصد - مرادفًا للاستقالة بموجب مدونة السلوك الوزاري - من خلال تأكيد اتباع جميع القواعد.

كما سيواجه حكم صناديق الاقتراع في انتخابات محلية في الخامس من مايو. وذكرت الصحف البريطانية أن غرامات جديدة قد تفرض على الزعيم المحافظ بسبب حضوره خمس مناسبات احتفالية أخرى على الأقل، وصفت بأنها أكثر إحراجًا له.

تفاصيل جديدة

وبعدما كشفت جريدة «صنداي تايمز» تفاصيل جديدة تشير إلى أن جونسون وزع مشروبات وألقى خطابًا لمناسبة رحيل مدير الاتصال في 13 نوفمبر 2020، نفى «داونينغ ستريت» الدور الذي نسب إلى رئيس الحكومة في ذلك اليوم.

وكشفت دراسة، نشرت الإثنين، أن 72 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع لديهم تقييم سلبي لرئيس الوزراء، والصفة التي تكررت في أغلب الأحيان هي «كذاب».

وقال الباحث في استطلاعات الرأي جيمس جونسون، الذي أجرى الدراسة على «تويتر» إن «الغضب لم ينحسر». وأضاف أن «الكثير من التعليقات السلبية جاءت من أشخاص كانوا يحبونه في السابق، لكنهم غيروا رأيهم».