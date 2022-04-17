ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب أفريقيا إلى 443 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات المميتة في جنوب أفريقيا إلى 443 شخصًا، معظمهم في منطقة دوربان على الساحل الشرقي للبلاد، بحسب تقرير جديد صادر عن السلطات المحلية الأحد، فيما لا يزال 63 شخصًا في عداد المفقودين.

وقالت سيهلي زيكالالا وزيرة مقاطعة كوازولو-ناتال في مؤتمر صحفي «ارتفع عدد القتلى الآن إلى 443»، وفق «فرانس برس».

تعثر جهود الإغاثة

وقضى تساقط الأمطار مجددًا، صباح أمس السبت، في جنوب أفريقيا، على الآمال بإحراز تقدّم في جهود الإغاثة، بعد فيضانات أسفرت عن سقوط عشرات آلاف الضحايا بمن في ذلك حوالي 400 قتيل.

وسقط معظم الضحايا في الساحل الشرقي في منطقة دوربان، وهي مدينة ساحلية في كوازولو-ناتال المفتوحة على المحيط الهندي ومركز الأمطار الغزيرة التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي.

تدمير 4 آلاف منزل

ودمر حوالي أربعة آلاف منزل وتضرر أكثر من 13500، ما أدى إلى تشريد آلاف الأشخاص، وفتحت ملاجئ طوارئ لكنها غير كافية، وينام البعض منذ أيام على مقاعد أو قطع من الورق المقوى موضوعة على الأرض.

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وفي بعض المناطق، انقطعت المياه والكهرباء منذ الإثنين. وكان أشخاص يائسون يسحبون المياه من أنابيب مياه متفجرة. ويقول البعض إن الطعام القليل الذي كان متبقيًا معهم، أصبح فاسدًا الآن.

كارثة ذات أبعاد هائلة

من جانبه، وصف الرئيس سيريل رامابوزا الفيضانات الجمعة بأنها «كارثة ذات أبعاد هائلة.. لم نشهد مثلها في بلادنا».

وتحرّكت المنظمات غير الحكومية للمساعدة وهي مستمرة في توزيع المواد الغذائية، وتمتد طوابير خلف الشاحنات للحصول على كيس من الأرز والمعكرونة وزجاجات ماء شرب وفرش، وجرى الإبلاغ عن أعمال نهب.