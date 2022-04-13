Atwasat

253 قتيلا بسبب الفيضانات في جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 03:45 مساء
253 قتيلا بسبب الفيضانات في جنوب أفريقيا
alwasat radio

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة دوربان بجنوب أفريقيا إلى أكثر من 250 قتيلًا، على ما أعلنت مسؤولة الصحة في المقاطعة، الأربعاء.

وقالت نوماغوغو سيميلين-زولو لتلفزيون «إي-إن سي إيه»: «اعتبارًا من الليلة الماضية تسلمنا نحو 253 جثة في مشرحتي مستشفيين». وردًا على سؤال لتأكيد العدد في بلدية دوربان المعروفة إيثيكويني قالت: «253 في إيثيكويني الليلة الماضية»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وأكدت حكومة المقاطعة سقوط القتلى، وقالت إن العدد يمكن أن يرتفع، محذرةً من أن سقوط الأمطار الغزيرة سيستمر حتى المساء في الأجزاء الساحلية من الإقليم، حسب ما نقلت وكالة «رويترز».

وقالت هيئة إغاثية بالمقاطعة إن فرق مواجهة الكوارث تتولى إجلاء الناس في المناطق التي وقعت فيها انهيارات طينية أدت إلى انهيار منازل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أتلتيكو مدريد «المعاقب» يستضيف مانشستر سيتي في موقعة الأحلام بدوري الأبطال

أتلتيكو مدريد «المعاقب» يستضيف مانشستر سيتي في موقعة الأحلام بدوري الأبطال
كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا

كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا
دراما رمضانية تثير جدلا حول مسألة تعدد الزوجات في تونس

دراما رمضانية تثير جدلا حول مسألة تعدد الزوجات في تونس
خريطة مدججة بالمواجهات لـ«ليفربول» يستعرضها كلوب قبل مباراة «بنفيكا» السهلة في دوري الأبطال

خريطة مدججة بالمواجهات لـ«ليفربول» يستعرضها كلوب قبل مباراة «بنفيكا» السهلة في ...
روسيا تعلن استسلام أكثر من ألف جندي أوكراني في ماريوبول

روسيا تعلن استسلام أكثر من ألف جندي أوكراني في ماريوبول
السجن 5 سنوات لأميركي قدم نصائح لكوريا الشمالية بشأن العملات الرقمية

السجن 5 سنوات لأميركي قدم نصائح لكوريا الشمالية بشأن العملات الرقمية
السجن 5 سنوات لأميركي قدم نصائح لكوريا الشمالية بشأن العملات الرقمية

السجن 5 سنوات لأميركي قدم نصائح لكوريا الشمالية بشأن العملات الرقمية
زيلينسكي يعرض على روسيا تبادل الملياردير المقرب من بوتين بالأسرى الأوكرانيين

زيلينسكي يعرض على روسيا تبادل الملياردير المقرب من بوتين بالأسرى الأوكرانيين
ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز
فندق إيطالي يطالب الساعدي القذافي بفاتورة إقامة قبل 15 عاما بقيمة 450 ألف دولار

فندق إيطالي يطالب الساعدي القذافي بفاتورة إقامة قبل 15 عاما بقيمة 450 ألف دولار
تفاصيل الاتفاق الإيطالي-الجزائري بشأن الغاز للتحرر من روسيا.. زيادة 9 مليارات متر مكعب سنويا

تفاصيل الاتفاق الإيطالي-الجزائري بشأن الغاز للتحرر من روسيا.. زيادة 9 مليارات ...
شرطة نيويورك: لم يفتح «تحقيق في عمل إرهابي» حول حادث إطلاق النار بمترو بروكلين

شرطة نيويورك: لم يفتح «تحقيق في عمل إرهابي» حول حادث إطلاق النار بمترو بروكلين
كشف موعد خضوع بلاتر وبلاتيني للمحاكمة بتهم فساد «فيفا»

كشف موعد خضوع بلاتر وبلاتيني للمحاكمة بتهم فساد «فيفا»
بوتين يعلق على المجزرة المفترضة في بوتشا الأوكرانية

بوتين يعلق على المجزرة المفترضة في بوتشا الأوكرانية
اللقاح المضاد لسرطان عنق الرحم يوفر الحماية للشابات من أول جرعة

اللقاح المضاد لسرطان عنق الرحم يوفر الحماية للشابات من أول جرعة
«بوابة الوسط» ترصد: الأهلي بنغازي يعزز صدارته وخليج سرت ينعش آمال البقاء والأخضر يتعادل

«بوابة الوسط» ترصد: الأهلي بنغازي يعزز صدارته وخليج سرت ينعش آمال البقاء والأخضر...
النفط يتجاوز 100 دولار بعد صدمة «أوبك».. و«بنك أوف أميركا» يخفض توقعاته

النفط يتجاوز 100 دولار بعد صدمة «أوبك».. و«بنك أوف أميركا» يخفض توقعاته
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
السجن مدى الحياة لقاتل النائب البريطاني أميس
السجن مدى الحياة لقاتل النائب البريطاني أميس
زيلينسكي محذرا: إما إيقاف روسيا أو خسارة أوروبا الشرقية بالكامل
زيلينسكي محذرا: إما إيقاف روسيا أو خسارة أوروبا الشرقية بالكامل
بعد اتهام بايدن لـ«بوتين» بارتكاب «إبادة جماعية».. الكرملين يرد
بعد اتهام بايدن لـ«بوتين» بارتكاب «إبادة جماعية».. الكرملين يرد
253 قتيلا بسبب الفيضانات في جنوب أفريقيا
253 قتيلا بسبب الفيضانات في جنوب أفريقيا
«اغتصاب وقتل ونهب».. 14 ألف نازح يدفعون فاتورة العنف في جنوب السودان
«اغتصاب وقتل ونهب».. 14 ألف نازح يدفعون فاتورة العنف في جنوب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها بعمق»
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها......
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية...
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع ......
المزيد
شرطة نيويورك تبحث عن مطلق النار في مترو أنفاق بروكلين.. «رجل أسود قوي البنية الجسدية»
شرطة نيويورك تبحث عن مطلق النار في مترو أنفاق بروكلين.. «رجل......
«طوارئ الصحة العالمية» تحذر من «خفض مستوى الحذر» حيال كوفيد
«طوارئ الصحة العالمية» تحذر من «خفض مستوى الحذر» حيال كوفيد...
لوبن تدعم «تقاربا استراتيجيا بين الحلف الأطلسي وروسيا» بعد الحرب في أوكرانيا
لوبن تدعم «تقاربا استراتيجيا بين الحلف الأطلسي وروسيا» بعد ......
«اغتصاب وقتل ونهب».. 14 ألف نازح يدفعون فاتورة العنف في جنوب السودان
«اغتصاب وقتل ونهب».. 14 ألف نازح يدفعون فاتورة العنف في جنوب......
253 قتيلا بسبب الفيضانات في جنوب أفريقيا
253 قتيلا بسبب الفيضانات في جنوب أفريقيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط