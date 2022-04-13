253 قتيلا بسبب الفيضانات في جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة دوربان بجنوب أفريقيا إلى أكثر من 250 قتيلًا، على ما أعلنت مسؤولة الصحة في المقاطعة، الأربعاء.

وقالت نوماغوغو سيميلين-زولو لتلفزيون «إي-إن سي إيه»: «اعتبارًا من الليلة الماضية تسلمنا نحو 253 جثة في مشرحتي مستشفيين». وردًا على سؤال لتأكيد العدد في بلدية دوربان المعروفة إيثيكويني قالت: «253 في إيثيكويني الليلة الماضية»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وأكدت حكومة المقاطعة سقوط القتلى، وقالت إن العدد يمكن أن يرتفع، محذرةً من أن سقوط الأمطار الغزيرة سيستمر حتى المساء في الأجزاء الساحلية من الإقليم، حسب ما نقلت وكالة «رويترز».

وقالت هيئة إغاثية بالمقاطعة إن فرق مواجهة الكوارث تتولى إجلاء الناس في المناطق التي وقعت فيها انهيارات طينية أدت إلى انهيار منازل.