الأمطار تعوق جهود الإغاثة بعد فيضانات جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

قضى تساقط الأمطار مجددًا، صباح السبت، في جنوب أفريقيا، على الآمال بإحراز تقدّم في جهود الإغاثة، بعد فيضانات أسفرت عن سقوط عشرات آلاف الضحايا بمن في ذلك حوالي 400 قتيل.

وما زالت عمليات الإغاثة جارية، وفق ما أعلن عناصر إنقاذ لوكالة فرانس برس، فيما قال غاريث جاميسون الذي يقود الفرق «سوف نركز على حالات الطوارئ الطبية».

وسقط معظم الضحايا في الساحل الشرقي في منطقة دوربان، وهي مدينة ساحلية في كوازولو-ناتال المفتوحة على المحيط الهندي ومركز الأمطار الغزيرة التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي.

- 253 قتيلا بسبب الفيضانات في جنوب أفريقيا

وما زال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين، وانتشر الجيش مدعومًا بمروحيات وأكثر من أربعة آلاف شرطي للمساعدة في عمليات الإغاثة، لكن في اليوم السادس من الكارثة، أصبح الأمل في العثور على ناجين ضئيلًا.

وأوضح بوسيليتسو موفوكينغ من المعهد الوطني للأرصاد الجوية، لوكالة «فرانس برس»، «تتساقط الأمطار منذ صباح اليوم في بعض أجزاء المنطقة. وحتى لو لم تكن غزيرة كما كانت في الأيام القليلة الماضية، ما زال هناك خطر بحدوث فيضانات لأن التربة مشبعة بشكل كبير بالمياه».

وجرفت الأمطار الغزيرة أجزاء كاملة من الطرق كما انهارت بنى تحتية، ويحاول مشغل النقل العام استعادة المحاور الرئيسية بشكل عاجل، أما الأولوية فأعطيت لإعادة بناء جسور منهارة تسببت في عزل أجزاء معينة من التجمعات التي يزيد عدد سكانها على 3.5 مليون نسمة.

تدمير 4 آلاف منزل

ودمر حوالي أربعة آلاف منزل وتضرر أكثر من 13500، ما أدى إلى تشريد آلاف الأشخاص، وفتحت ملاجئ طوارئ لكنها غير كافية، وينام البعض منذ أيام على مقاعد أو قطع من الورق المقوى موضوعة على الأرض.

وفي بعض المناطق، انقطعت المياه والكهرباء منذ الإثنين. وكان أشخاص يائسون يسحبون المياه من أنابيب مياه متفجرة. ويقول البعض إن الطعام القليل الذي كان متبقيًا معهم، أصبح فاسدًا الآن.

كارثة ذات أبعاد هائلة

من جانبه، وصف الرئيس سيريل رامابوزا الفيضانات الجمعة بأنها «كارثة ذات أبعاد هائلة.. لم نشهد مثلها في بلادنا».

وتحرّكت المنظمات غير الحكومية للمساعدة وهي مستمرة في توزيع المواد الغذائية، وتمتد طوابير خلف الشاحنات للحصول على كيس من الأرز والمعكرونة وزجاجات ماء شرب وفرش، وجرى الإبلاغ عن أعمال نهب.

وكانت المنطقة قد تعرضت لدمار هائل في يوليو خلال موجة غير مسبوقة من أعمال الشغب والنهب.

وفي اليوم السابق، بدأ متطوعون مسلحون بقفازات وأكياس نفايات تنظيف شواطئ دوربان، التي عادة ما تقصدها العائلات والسياح، كما هطلت أمطار في مقاطعة الكاب الشرقية المجاورة (جنوب شرق)، فيما جرى الإبلاغ عن فيضانات في منطقة مدينة بورت سانت جونز الساحلية.

وقتل أربعة أشخاص، بحسب منظمة «غيفت أوف ذي غيفرز» غير الحكومية المحلية التي كانت موجودة في المكان، وقالت المنسقة كورين كونرادي لوكالة «فرانس برس»، «عثر أمس على جثة صبي صغير يبلغ ستة أعوام.. دمرت منازل كثيرة وما لا يقل عن مئة عائلة مشردة حاليًا».

وتشهد منطقة جنوب أفريقيا بانتظام عواصف مميتة خلال موسم الأعاصير من نوفمبر إلى إبريل، لكن دولة جنوب أفريقيا عادة ما تكون بمنأى عن هذه الظروف المناخية القاسية التي تتشكل فوق المحيط الهندي.