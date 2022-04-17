Atwasat

بابا الفاتيكان يدعو لضمان الدخول «بحرية» إلى الأماكن المقدسة في القدس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 01:13 مساء
بابا الفاتيكان يدعو لضمان الدخول «بحرية» إلى الأماكن المقدسة في القدس
فرنسيس خلال مقابلته العامة في الفاتيكان، 5 يناير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، الأحد، في مناسبة عيد الفصح، إلى ضمان الدخول «بحرية» إلى الأماكن المقدسة في القدس، حيث خلفت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين عشرات الجرحى في الأيام الأخيرة في باحة الأقصى.

وقال البابا من الفاتيكان: «أتمنى أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون وجميع سكان المدينة المقدسة، جنبًا إلى جنب مع الحجاج، تجربة جمال السلام والعيش في أخوة والدخول بحرية إلى الأماكن المقدسة، في احترام متبادل لحقوق كل منهم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأُصيب 17 فلسطينيًا بجروح حسب الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية، الأحد، في باحة المسجد الأقصى، وبالقرب منها في القدس الشرقية المحتلة، بعد يومين على صدامات أسفرت عن سقوط أكثر من 150 جريحًا في المكان نفسه.

- 17 جريحا إثر صدامات جديدة في باحة المسجد الأقصى بالقدس
(فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان

جرح الجمعة أكثر من 150 فلسطينيًا في الصدامات التي وقعت مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى، واعتقل الاحتلال أكثر من 400 شخص، أفرج لاحقًا عن معظمهم بينما يتواصل استجواب البقية.

وتشهد باحة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، باستمرار صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين.

وهذه الاشتباكات في الحرم القدسي، هي الأولى هذا العام منذ بداية شهر رمضان الذي يتجمع المسلمون خلاله في الموقع المقدس، الذي يشكل أحد محاور النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسلسل «شن الحكاية» (2)

مسلسل «شن الحكاية» (2)
مسلسل «هذا هو» (2)

مسلسل «هذا هو» (2)
الكاسا (الحلقة 2)

الكاسا (الحلقة 2)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (2)
كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج

كاركاتير خيري - الصحة في ليبيا والعلاج في الخارج
صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس

صنع السجاد من الملابس المعاد تدويرها.. حرفة صديقة للبيئة في تونس
شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد

شقيق هازارد يكشف الطريق الوحيد لرحيله عن ريال مدريد
اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب

اتحاد كرة القدم الليبي يصدر قرارا سعيد للجماهير في الملاعب
إقبال كبير على طابع بريدي يظهر إغراق السفينة الحربية الروسية بأوكرانيا

إقبال كبير على طابع بريدي يظهر إغراق السفينة الحربية الروسية بأوكرانيا
دبي تستعرض أحد أكبر أحجار الياقوت في العالم

دبي تستعرض أحد أكبر أحجار الياقوت في العالم
بعد يوم من الهدوء.. اعتداءات إسرائيلية جديدة على المصلين في «الأقصى»

بعد يوم من الهدوء.. اعتداءات إسرائيلية جديدة على المصلين في «الأقصى»
بحضور كيم.. كوريا الشمالية تختبر سلاحا تكتيكيا جديدا

بحضور كيم.. كوريا الشمالية تختبر سلاحا تكتيكيا جديدا
برنامج «كتب ليبية» (1)

برنامج «كتب ليبية» (1)
مسلسل «شن الحكاية» (1)

مسلسل «شن الحكاية» (1)
كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا

كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا
معدات «الفار» تدخل الحدود في طريقها إلى ملعب بنينا لأول مرة في ليبيا

معدات «الفار» تدخل الحدود في طريقها إلى ملعب بنينا لأول مرة في ليبيا
«اليوروبا ليغ» تفجر موجة غضب جديدة في القلعة الكتالونية

«اليوروبا ليغ» تفجر موجة غضب جديدة في القلعة الكتالونية
بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان المتوسط»

بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تقول إنها «دمرت» مصنعا عسكريا خارج كييف
روسيا تقول إنها «دمرت» مصنعا عسكريا خارج كييف
لجنة تبرعات لصالح ترامب تجمع 19 مليون دولار في 3 أشهر
لجنة تبرعات لصالح ترامب تجمع 19 مليون دولار في 3 أشهر
بابا الفاتيكان يدعو لضمان الدخول «بحرية» إلى الأماكن المقدسة في القدس
بابا الفاتيكان يدعو لضمان الدخول «بحرية» إلى الأماكن المقدسة في ...
باكستان تطالب بـ«خطوات صارمة» ضد مسلحين يهاجمونها من أفغانستان
باكستان تطالب بـ«خطوات صارمة» ضد مسلحين يهاجمونها من أفغانستان
5 قتلى في ضربات روسية على خاركيف الأوكرانية
5 قتلى في ضربات روسية على خاركيف الأوكرانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أفغانستان: «طالبان» تأمر شركات الطيران بمنع النساء من السفر بمفردهن
أفغانستان: «طالبان» تأمر شركات الطيران بمنع النساء من السفر ......
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها بعمق»
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها......
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع ......
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»
وزارة الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد «موسكفا»...
المزيد
«رويترز»: إصابات «كوفيد-19» حول العالم تتجاوز 502.2 مليون.. وإجمالي الوفيات يتخطى 6.5 مليون
«رويترز»: إصابات «كوفيد-19» حول العالم تتجاوز 502.2 مليون.. ......
ارتفاع حصيلة «القصف الباكستاني» في أفغانستان إلى 47 قتيلا
ارتفاع حصيلة «القصف الباكستاني» في أفغانستان إلى 47 قتيلا...
رئيس الوزراء الأوكراني: المدافعون عن ماريوبول «سيقاتلون حتى النهاية»
رئيس الوزراء الأوكراني: المدافعون عن ماريوبول «سيقاتلون حتى ......
5 قتلى في ضربات روسية على خاركيف الأوكرانية
5 قتلى في ضربات روسية على خاركيف الأوكرانية...
باكستان تطالب بـ«خطوات صارمة» ضد مسلحين يهاجمونها من أفغانستان
باكستان تطالب بـ«خطوات صارمة» ضد مسلحين يهاجمونها من ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط