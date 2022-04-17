بابا الفاتيكان يدعو لضمان الدخول «بحرية» إلى الأماكن المقدسة في القدس

القاهرة - بوابة الوسط

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، الأحد، في مناسبة عيد الفصح، إلى ضمان الدخول «بحرية» إلى الأماكن المقدسة في القدس، حيث خلفت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين عشرات الجرحى في الأيام الأخيرة في باحة الأقصى.

وقال البابا من الفاتيكان: «أتمنى أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون وجميع سكان المدينة المقدسة، جنبًا إلى جنب مع الحجاج، تجربة جمال السلام والعيش في أخوة والدخول بحرية إلى الأماكن المقدسة، في احترام متبادل لحقوق كل منهم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأُصيب 17 فلسطينيًا بجروح حسب الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية، الأحد، في باحة المسجد الأقصى، وبالقرب منها في القدس الشرقية المحتلة، بعد يومين على صدامات أسفرت عن سقوط أكثر من 150 جريحًا في المكان نفسه.

- 17 جريحا إثر صدامات جديدة في باحة المسجد الأقصى بالقدس

- (فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان

جرح الجمعة أكثر من 150 فلسطينيًا في الصدامات التي وقعت مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى، واعتقل الاحتلال أكثر من 400 شخص، أفرج لاحقًا عن معظمهم بينما يتواصل استجواب البقية.

وتشهد باحة المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، باستمرار صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين.

وهذه الاشتباكات في الحرم القدسي، هي الأولى هذا العام منذ بداية شهر رمضان الذي يتجمع المسلمون خلاله في الموقع المقدس، الذي يشكل أحد محاور النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.